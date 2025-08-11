La firme petición de los Reyes Felipe VI y Letizia sobre su amigo Jaume Anglada, ingresado en la UCI

El cantante Jaume Anglada continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un brutal atropello en la madrugada del pasado viernes mientras circulaba en motocicleta. El accidente se produjo sobre las 1:30 de la madrugada en la calle Joan Miró de Palma, y el conductor del vehículo se dio a la fuga. Horas después fue detenido por agentes de la Policía Local, que dieron con él gracias a la colaboración de testigos presenciales que anotaron la matrícula de su coche.

El artista sufrió fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo y la posterior extirpación del bazo. En este momento, Anglada se encuentra en coma inducido y bajo vigilancia permanente, a la espera de su evolución en los próximos días.

El entorno del artista ha pedido respeto y discreción ante la avalancha de mensajes de apoyo recibidos, mientras los vecinos de la zona, aún consternados, siguen comentando el suceso que ha tenido lugar prácticamente en la puerta de la casa de la víctima.

El Rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada, a 01 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (España). Raúl Terrel EP

Entre sus allegados se encuentra el Rey Felipe VI, íntimo amigo de Anglada. De hecho, estuvo en su concierto en el Real Club Náutico de Palma el pasado 1 de agosto, y se conoce que sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, también mantienen una relación estrecha con los del artista, Jaime y Julia.

El accidente se produjo pocos días después de que la Familia Real diera comienzo a sus vacaciones privadas, por lo que podrían encontrarse fuera del país o incluso del continente. Se explica así que el monarca no haya visitado a su amigo en el hospital, una ausencia que se entiende como una buena noticia, puesto que si la situación de Anglada fuera crítica, el jefe de Estado no habría dudado en cancelar su agenda estival.

El Rey Felipe VI, durante el concierto de Anglada en el Real Club Náutico Gtres

Aun así, ha trascendido que los Reyes están muy atentos a la evolución de Anglada y han lanzado una firme petición a sus familiares: que les tengan informados en todo momento ante la más mínima novedad en su estado, como muestra de la preocupación que les embarga en esta complicada situación para todos los seres queridos del cantante.

La declaración del conductor

También este lunes se ha dado a conocer parte de la declaración del conductor del vehículo que arrolló a Anglada, que, recordemos, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Reconoce los hechos y que iba ebrio, y explica que no vio “en ningún momento” a Anglada en su motocicleta. A sabiendas de que no es excusa, manifiesta que se asustó tanto tras el accidente que su primer instinto fue huir, aunque sí admitió los hechos tanto en la comisaría como, posteriormente, en el juzgado. El joven de 20 años se encuentra en prisión provisional.