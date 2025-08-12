La redención pública del príncipe Harry y Meghan Markle, los ángeles caídos que recuperan sus alas

Hubo un tiempo -allá por el remoto 2018, que en la escala de las redes sociales equivale a la Edad de Oro de Hollywood- en el que el príncipe Harry y Meghan Markle eran la viva encarnación de que el amor verdadero podía vencerlo todo: la distancia, los protocolos palaciegos, las suegras regias y hasta las portadas de "Daily Mail". Eran jóvenes, guapos, fotogénicos hasta el insulto, y con un aura de cuento de hadas que ni Disney en sus mejores años. El mundo los miraba con adoración. Las masas suspiraban. Los titulares los coronaban.

Y entonces… el cuento se torció. La abrupta espantada de los duques de Sussex hacia la soleada California dejó a la Casa Real británica con un vacío protocolario y a la opinión pública con la incómoda sensación de haber asistido a un final de temporada inesperado y sin guion. La simpatía global comenzó a evaporarse como champán olvidado en copa. Hoy, siguen generando titulares, sí, pero el interés que despiertan se parece más al morboso seguimiento que uno dedica a ese vecino que no soporta, pero cuyo drama doméstico escucha con delectación desde la ventana.

Los medios británicos, siempre tan ecuánimes y serenos (léase con el debido sarcasmo), llevan meses afilando plumas contra ellos. La semana pasada, sin ir más lejos, varios tabloides anunciaban con alborozo que Netflix había decidido poner fin al multimillonario contrato de la pareja, profetizando así su “defunción mediática”. Un epitafio prematuro, como se ha visto.

Porque, contra pronóstico, Harry y Meghan han hecho saber con un comunicado tan empalagoso como impecablemente editado que la colaboración con el gigante del streaming no solo sigue viva, sino que se renueva. “Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para difundir la marca As Ever...”, proclamó Meghan, firmando ella sola.

Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry Gtres

El anuncio ha sorprendido a muchos, sobre todo porque "Con amor, Meghan", el experimento culinario de la duquesa, no logró colarse ni entre los 300 contenidos más vistos de la plataforma a nivel mundial. Aun así, se rumorea que la renovación podría rondar nuevamente los 100 millones de dólares. Una cifra que haría palidecer a cualquier influencer, incluso a aquellos que venden cremas "milagrosas" por Instagram.

No se sabe qué nuevas delicias audiovisuales nos deparará esta unión, pero la segunda temporada de "Con amor, Meghan ya está confirmada". La marca Sussex, pese a los lamentos de sus detractores, sigue facturando emociones, polémicas y, de cuando en cuando, dólares. Al final, puede que el amor no lo pueda todo, pero un contrato millonario con Netflix… ayuda bastante.