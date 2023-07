Felipe VI, un año más al timón del «Aifos 500»

La Copa del Rey de Vela Mapfre es mucho más que deporte, y eso que es una de las regatas más importante del Mediterráneo occidental. La competición marca el verano de la Familia Real en las Islas Baleares y se convierte en el epicentro de los eventos más importantes del estío mallorquín.

Felipe VI embarca en el Aifos para preparar la Copa del Rey de vela Nico Martínez / Copa del Rey MAPFRE Copa del Rey MAPFRE / EFE

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la organización, se da por hecha la presencia de Felipe VI en la 41ª edición de la Copa del Rey Mapfre. El monarca volverá a ponerse a los mandos del «Aifos 500» que cuenta con el incombustible Jaime Rodríguez Tobues como patrón. Aunque las pruebas puntuables no arrancarán hasta el lunes 31 de julio, es más que probable que el jefe del Estado, que llegará a Mallorca el miércoles 26 por la noche y que el 27 recibirá en el Palau de L’Almudaina a las principales autoridades de la isla, participe en los entrenamientos: su rutina habitual en ese fin de semana previo a la competición es embarcarse por las mañanas en el TP52 de la Armada Española desde el muelle de Porto Pí para así ir tomando el pulso y aprovechar la tarde para pasar tiempo con la familia que ya esté en Marivent y con amigos. La semana propiamente dicha de competición, Felipe VI la tendrá que compaginar con los despachos habituales (no está descartado uno con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez) y con otros compromisos de la Casa. Sí se ha señalado ya su presencia en la entrega de premios de la regata, el sábado 5 de agosto. Si en esta edición doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitarán las instalaciones del Real Club Náutico de Palma es otra de las grandes incógnitas, aunque parece descartada.

Sí se celebrará la cena de armadores con actuación de un grupo nacional sorpresa y la presencia de rostros conocidos de la prensa social –será la noche del jueves día 3, coincidiendo con el cóctel multitudinario en el Palacio de Marivent presidido por los reyes– y la fiesta del regatista, el martes primero de agosto, con la actuación de Jaume Anglada.