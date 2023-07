El príncipe Andrés mintió sobre su relación con el pederasta Epstein: un correo electrónico le delata

"The Mirror" publica este viernes nuevas informaciones que no dejan en buen lugar al príncipe Andrés de Inglaterra. Lo tachan de mentiroso por un correo electrónico de Epstein que ha salido a la luz y que demostraría que se vio con Epstein más de una vez después de su ingreso en prisión en 2008, y no solo una, como aseguró el príncipe en su entrevista de la BBC en noviembre de 2019. En aquella ocasión, Andrés aseguró que solo se vieron en diciembre 2010, cuando lo visitó para, según él, romper su amistad.

En el mencionado correo, el pedófilo escribe a un banquero: "Andrés se sentó a mi lado en la cena". Este correo está datado el 14 de junio de 2010, cuando Epstein estaba bajo arresto domiciliario. Esta nueva prueba la prensa británica asegura que es "la más condenatoria" y "evidente" de la relación entre Epstein y Andrés de Inglaterra.

El duque de York fue acusado de abusos a Virginia Giuffre, que por entonces era menor de edad. La demandante identificaba a Andrés, el tercero de los hijos de Isabel II, como uno de los hombres que se aprovechó de ella tras la intermediación de Epstein.