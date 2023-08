Ya hay fecha para el nuevo Harry Vs Will

El día 8 de septiembre se cumple el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y la gran incógnita es si el nieto díscolo, Harry, se reunirá con su familia. En realidad la pregunta debería ser a la inversa, si querrá su familia reunirse con él. Porque, entre la publicación de aquella autobiografía suya, «Spare», y la entrevista concedida a Oprah Winfrey, desde su residencia en Montecito (California), me atrevo a vaticinar una sobremesa entretenida. De esas que pasan en todas las familias... Encuentro, de momento, no hay. Lo que sí hay, Harry Style mediante, es provocación: justo para esas fechas tiene previsto asistir en su tierra a la entrega de los premios que organiza WellChild, la fundación benéfica de la que es patrón de honor. Que, a ver, si eres patrón de honor y no quieres tocar las narices a tus parientes cercanos, pues pides que se organice en otro momento. Semana arriba, semana abajo, pero no justo coincidiendo con fechas familiares tan señaladas. Que tienes cosas, les dices. Y arreglado. Pero visto lo visto, entrevista y libro digo, al pelirrojo parece que de momento se la trae al pairo lo de la memoria de la abuela, por muy reina que fuera, y, si me apuras, hasta el bienestar y la reputación de la Corona. Total, como no es para él, que es para el hermano, como si la volatilizan. De hecho, el ya dejoó claro que está «off».

Harry y Meghan, por detrás de los príncipes de Gales. (AP Photo/Emilio Morenatti) Emilio Morenatti AP

La que parece que no acudirá seguro es su esposa, la exactriz Meghan Markle, que no ha vuelto al Reino Unido desde el funeral, pero que tampoco va a echarla de menos nadie, ya se lo digo yo. No veo yo a Kate preguntando por su cuñada... No despierta demasiadas simpatías entre el pueblo británico la mujer del hermano del heredero. Eso y que si va ya no tiene residencia oficial, con lo que le gusta a ella una residencia oficial. La reverencia, no tanto. De hecho, el marido cuentan que se quedará esos días en un hotel o en casa de algún amigo. Como cualquier hijo de vecino. (Bueno, no, cualquier hijo de vecino tenemos un familiar con el que nos llevamos menos mal...).

Y luego, pitando para Alemania porque este año se celebran allí los juegos Invictus, que fueron creados por él y también es el patrón de la Fundación que los organiza. Así que creo que no me equivoco si afirmo que Harry es, de profesión, patrón de honor de cosas. Antes príncipe y ahora patrón. No parecen oficios muy cansados. Y seguro que están bien remunerados. Incluso le dará para arreglar lo del pelo ralo y ahorrarse las coñitas en las redes. Parece que, en su último posado, el del photoshop no era muy ducho y se le fue la mano en el retoque. La herramienta de clonar es muy traicionera y a la que te descuidas la has liado. Es más adictiva que el filtro belleza e igual de chivata, en realidad. Y esta vez cantaba tanto que en las redes se han multiplicado los memes con fotografías manipuladas y pitorreo. Ya ves tú qué necesidad tendrá él de hacer ese ridículo. Chico, vete a Turquía, que hacen precio, entre gala benéfica y gala benéfica. Eso o estírate y contrata a un experto en retoques que sí sepa hacerlo sin liarte la que te ha liado. De todos modos, a mí me parece más digna una incipiente calva bien llevada que esa masa semidesenfocada en tono caoba que le han plantado ahí encima. Que parece un zorrillo moribundo. Y siempre puedes echarle la culpa de que se te caiga el pelo a los disgustos que te dan, bien tu familia (que ya ves tú la que le han liado por una autobiografía de nada en la que sacaba a la luz todos los trapos sucios), bien a la prensa (venga a insistir en los rumores de crisis de la pareja... al final, algún día se confirmarán, y si no al tiempo), bien al público en general (el podcast de los duques de Sussex no ha tenido el éxito que ellos esperaban y Spotify ha rescindido el contrato). Como para que no se te caiga el pelo y hasta los palos del sombrajo, Harry.