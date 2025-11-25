Habla el diseñador del vestido rosa de la Reina Sofía: "Me compra trajes habitualmente"

El Palacio Real acogió la semana pasada uno de los hitos más simbólicos de la monarquía: la entrega del Toisón de Oro del Rey Felipe VI a su madre, la Reina Sofía. La imposición, la distinción más alta de la Corona, tuvo como marco los actos por los 50 años de la restauración de la monarquía parlamentaria en España y el Rey destacó en su discurso la “vida entera de servicio ejemplar y lealtad” de Doña Sofía a España y a la Corona.

Para aquella ocasión tan simbólica y especial, la Reina Sofía apostó por un conjunto rosa pastel, una elección cromática que iluminaba su rostro y proyectaba la delicadeza que siempre ha caracterizado su estilo. El look estaba formado por un vestido largo recto en el mismo tono y una chaqueta perfectamente estructurada, creando un conjunto que respiraba armonía, equilibrio y una impecable lectura ceremonial.

Un atuendo intachable que, sin embargo, se vio empañado de cierta polémica porque la Reina Letizia iba vestida en el mismo tono que su suegra. Una coincidencia pactada o un error de comunicación entre el equipo de ambas reinas que llamó la atención de la prensa y que puso el foco en las firmas de los vestidos.

El de la Reina Sofía era del diseñador manchego Alejandro de Miguel, que varios días después ha revelado cómo fue trabajar con la Reina Sofía, una de sus clientas de confianza. “Me compra trajes habitualmente y para mí este ha sido uno más. Además llevábamos meses preparándolo y ha sido fácil”, ha comentado ante las cámaras de la agencia Europa Press, aunque matiza que le hace especial ilusión que se haya decantado por su pieza para una ocasión tan especial: “Ya sabéis que me dedico a hacer trajes a medida y con mucho cariño para una cosa histórica, y me quedo con ese momento de reconocimiento a Su Majestad y con esa cara de alegría”.

El diseñador Alejandro de Miguel, artífice del gran cambio de estilo de la Reina Sofía, revela cómo es trabajar con ella Europa Press

Aunque no entran en muchos detalles para respetar la privacidad de la Reina Sofía, De Miguel asegura que es “una clienta maravillosa”, y que tanto ella como él están satisfechos con la elección del ya célebre vestido rosa: “Se hizo con mucho cariño, con mucho esmero y con mucho sacrificio, y al final sale todo bien. Ha gustado mucho y estoy muy contento. Ella también ha quedado contenta”.

Por lo visto, fue la propia Reina Sofía quien se decantó por ese diseño tras valorar otras piezas: “Fueron varias propuestas y eligieron el rosa. Yo creo que estaba guapísima porque además es un color que le da mucha luz, es un color tendencia y estaba muy favorecida”. Además, tras declarar que “tengo un gran cariño” y “mucha admiración y respeto” por Su Majestad, el diseñador deja claro que “es muy fácil trabajar con ella”.