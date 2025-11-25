Jessica Bueno rompe su silencio: "Tuve que ir al psicólogo, mi mente ha borrado muchos momentos"

Durante años, Jessica Bueno ha preferido guardar silencio. Callar, quizá, es la forma más discreta de protegerse cuando uno ha habitado realidades demasiado expuestas. Pero esta semana, en ¡De Viernes!, la modelo sevillana -finalista de Supervivientes All Stars y uno de los nombres más comentados del momento- ha decidido poner voz a un capítulo que siempre orbitó a su alrededor sin que ella lo abordara: el ya célebre episodio del ginecólogo de Isa Pantoja.

Corría 2009. Jessica tenía apenas 20 años y era pareja de Kiko Rivera. Fue precisamente él quien acompañó a su hermana pequeña a una cita médica que, con el tiempo, se convertiría en uno de los episodios más turbios de la historia familiar. Isa, entonces menor, relató recientemente que acudió al ginecólogo porque su madre quería "comprobar si ya había mantenido relaciones sexuales". El médico se negó. Kiko se molestó, según explicó Antonio Rossi. Y Jessica estaba allí.

Aunque Isa Pantoja ha tratado de mantenerla al margen, el nombre de Jessica ha reaparecido inevitablemente en el relato de los protagonistas. Y esta vez, la modelo ha decidido responder. Lo ha hecho a través de un mensaje transmitido por el periodista José Antonio León, donde habla con una serenidad que solo concede el tiempo.

Proceso personal

"Tenía 20 años. Han pasado 14 años de aquello. Me desvinculé física y emocionalmente de esa familia cuando lo dejé definitivamente con Kiko", comienza. Una declaración contundente que revela no solo distancia, sino también un proceso personal que hasta ahora había permanecido en silencio.

Kiko Rivera y Jessica Bueno tras el nacimiento de su hijo Francisco larazon

Porque, por primera vez, Jessica confiesa que necesitó ayuda psicológica tras su ruptura con Kiko Rivera -con quien mantuvo una relación de casi dos años y con quien tiene a su primer hijo, Fran-. Y añade algo que, sin duda, sorprende: sufre amnesia disociativa. "Tuve que ir al psicólogo después de dejarlo y mi mente ha olvidado muchos momentos de aquellos años", afirma. "Siento mucho lo que pasó, pero ni yo entendía entonces lo que estaba sucediendo. Lo que opinaba lo dije en su momento a quien debía decírselo: a Kiko".

La explicación encaja con la definición clínica: la amnesia disociativa es un mecanismo de defensa que bloquea recuerdos dolorosos o altamente estresantes. Una forma extrema -y profundamente humana- de protegerse del trauma.

Quizá por eso, Jessica reivindica su derecho a no hablar: "No tengo por qué hacerlo públicamente solo porque Isa ha decidido ahora contar su historia". Su mensaje no suena a reproche, sino a un límite. A una mujer que ha pasado página y quiere mantener esa puerta cerrada.

Isa, por su parte, ha respondido con contención. No añadirá nada más. "Allá cada uno", ha dicho, zanjando el tema con un suspiro de resignación.