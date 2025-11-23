“Juan Carlos, almuerzo en paz y en familia”: así resume la prensa extranjera el encuentro en El Pardo

"Juan Carlos, almuerzo en paz y en familia". Es el titular que ha escogido para resumir el almuerzo de la Familia Real la revista francesa "Point de vue", considerada la revista del gotha por la cobertura de la actualidad de la realeza y la aristocracia.

En el marco de las celebraciones del 50º aniversario de la restauración de la monarquía en España, el sábado Don Juan Carlos se reunió en un almuerzo privado e histórico con los reyes Felipe y Letizia y el resto de su familia en El Pardo. La revista recoge también el hecho de que el padre de Felipe VI fuese el primero en llegar. "Es fácil imaginar la impaciencia de Juan Carlos , quien llegó 45 minutos antes del inicio de la comida. Cómodamente sentado en un sedán negro, se tomó un tiempo para saludar a los pocos españoles reunidos cerca de la residencia. Según los medios de comunicación, el exmonarca, quien llegó de Abu Dabi el sábado pasado, solo permanecerá unas hora en su antiguo reino", dice la crónica.

El Rey Juan Carlos aterriza en Madrid ante el almuerzo familiar en El Pardo José Ruiz Europa Press

El reportaje incluye también imágenes de la llegada de la Reina Sofía, las Infantas Cristina y Elena, los nietos Juan, Pablo, Miguel e Irene encabezando la marcha y, poco después, Froilán y Victoria Federica.

A continuación, Ana María de Grecia con su hijo mayor, Pablo , y su nuera, María Chantal; así como la Infanta Margarita y Carlos Zurita y miembros de la familia Gómez-Acebo. "Al final de la procesión -dice la crónica francesa-, la limusina real. El rey Felipe VI, su esposa, la reina Letizia , y sus hijas Leonor y Sofía . Todo sonrisas". Y concluye: "Este almuerzo parece una buena oportunidad para reconciliarse y reafirmar la unidad familiar".

La Familia Real abandona el Palacio de El Pardo tras el almuerzo celebrado por el 50 aniversario por la monarquía Antonio Gutiérrez Europa Press

"Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía de España reunidos en torno a Juan Carlos: ¿cómo fue su esperado almuerzo?", se pregunta la revista Gala en su portada digital. "Los Reyes, cuya agenda está ciertamente apretada este noviembre, deseaba que la familia real presentara un frente unido, y este almuerzo se celebró bajo el lema de la reconciliación para aliviar las tensiones y reconstruir los lazos. Según nuestros colegas, el rey insistió personalmente en la presencia de todos, desde su hermana, la Infanta Margarita, hasta sus primos, la familia Gómez-Acebo", se lee en el interior.

La Familia Real llega para celebrar, con don Juan Carlos, los 50 años de la Monarquía Europa Press

Por su parte, "The Times" dedicó esta semana un artículo a ensalzar la figura del Rey Felipe VI como piedra angular de la institución y recuerda su gesto en la Dana valenciana. "El rey, que con sus más de 1,95 metros de altura representa un blanco fácil, no se inmutó. Se mantuvo firme y luego avanzó, acompañado de la reina Letizia, para razonar con los atacantes. En cambio, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno socialista, huyó del lugar, ganándose el apodo de Galgo de Paiporta por parte de sus críticos".