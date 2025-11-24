Almudena Dailly de Orleans, la ahijada del Rey Juan Carlos que ‘debuta’ en París

Los cachorros de la jet, lo más granado de la alta sociedad, es presentado en sociedad formalmente a través de un baile que cada año acapara todas las miradas. Este no iba a ser una excepción, pues desde que se abrieron las puertas de Le Bal des Débutantes de París en 1992 por Ophélie Renouard, hijos de las grandes fortunas y de familias aristócratas se dan cita en los salones del exclusivo Hotel Shangri-La. Lo hacen en un ejercicio de “empoderar a las mujeres y hombres más relevantes de las nuevas generaciones y promover la armonía entre las naciones”.

También para entretener al resto con sus espectaculares puestas en escena, sus impresionantes vestidos y, especialmente, sus lazos jugosos familiares. Es el caso de Almudena Dailly de Orleans, de 21 años, una de las representantes españolas de este año. La nieta de la princesa Beatriz de Orleans, ahijada por cierto del Rey Juan Carlos, ya tiene todo detalle ultimado para su puesta de largo de este sábado 29 de noviembre. Al igual que Eulalia de Orleans-Borbón, quien también acudirá a la cita y también tiene el honor de ser ahijada del Emérito.

Pero, ¿quién es Almudena Dailly de Orleans?

Es nieta de Beatriz de Orleans, periodista, aristócrata y modelo francesa de 84 años cuyos lazos con nuestro país son estrechos. Es el vínculo más reconocido con el star system, al echar un primer vistazo al listado de asistentes al Le Bal des Débutantes de París. A sus 21 años, ha logrado permanecer alejada del foco mediático, pues su familia directa se ha encargado de no hacer demasiado ruido, manteniendo a los medios fuera de su radio. Otros miembros de su árbol genealógico acaparaban más miradas. Por ejemplo, su abuelo, Miguel de Orleans, cuya estrecha amistad desde la infancia con el Rey Juan Carlos le hizo ser su padrino de nacimiento.

Beatriz y su hija Adelaida de Orleans, madre de Almudena, en una imagen de archivo Gtres

Pero Almudena no solo tiene este parentesco real, pues por sus venas corre sangre azul de tres linajes distintos. Está emparentada con tres casas reales francesas: los Borbón, los Orleans y los Bonaparte. Y es que es hija de Pierre-Louis Dailly y la princesa Adelaida de Orleans, quienes sí han acaparado más atención mediática, siendo los grandes hitos de su vida narrados en la crónica social. Así fue con su boda en Sevilla en 2002, con el Emérito como padrino del novio, o el nacimiento de sus tres hijos, Almudena, Gaetano y Diego.

Es más, sus padres estuvieron en la boda de los Reyes Felipe y Letizia en 2004. Tanto le marcó este enlace, que de ahí decidieron llamar a su hija Almudena, como así detalló su madre en una entrevista a ‘Vanity Fair’: “El entusiasmo general, la perfección de la organización, la belleza del Palacio Real, la calidad y elegancia de los invitados y, sobre todo, la emoción de los novios hizo que fuese un momento inolvidable. De hecho, la ceremonia en la catedral de la Almudena me impactó tanto que cuando nació mu hija, unos meses más tarde, le puse el nombre de Almudena”.

Almudena Dailly de Orleans tiene todas sus ilusiones puestas a su puesta de largo en Le Bal des Débutantes de París. Aun así, en mente tiene otros muchos asuntos. Y es que también tiene que lidiar con sus estudios de Comunicación y Medios Digitales en la IE University de Madrid, así como atesorar sus propias inquietudes, como su club de lectura en formato podcast. Hasta ahora ha optado por llevar una discreta vida centrada en sus estudios, lejos de la atención popular. Su presencia en el importante baile parisino le pone los focos encima, aunque parece que poco quiere que cambia su vida más allá. Y es que sus redes sociales continúan siendo privadas, protegiendo su intimidad de miradas indiscretas. Será la protagonista por un día en su presentación en sociedad, una prueba de oro para el nacimiento quizá de una nueva estrella.