El deseo de Patricia Pardo y Christian Gálvez para 2026: "Que estemos todos un poquito más de buen rollo"

A un mes para que comience oficialmente Navidad y finalice este 2025, nuestros famosos y se encuentran haciendo sus balances personales del año, enumerando sus nuevos propósitos y deseos para 2026. Es el caso de Christian Gálvez y Patricia Pardo, que despiden el año con muy buen sabor de boca y en su mejor momento sentimental, tal y como ellos mismo reconocieron anoche en el X aniversario de El Español.

Balance de este año

A punto de celebrar cuatro años de amor, el presentador de Mediaset hace un "balance positivo" de este año. "Cada vez vamos a más, o sea, a nivel personal y a nivel laboral", confesó orgulloso. Gálvez acaba de publicar su último libro, "Lucas, el evangelista de los invisibles", se ha convertido en el nuevo rey de las tardes de Telemadrid con "La tarde de Telemadrid", su nuevo programa.

Por su parte, Patricia Pardo reveló que se encuentra "muy bien, muy contenta". "Con 'Vamos a ver' a tope, dándolo todo a la una y media. Y en lo personal no nos puede ir mejor, así que felices, cruzando los dedos, tocando madera y dando gracias a Dios", expresó la presentadora de Mediaset.

Deseos para 2026

Tal y como reveló Gálvez, ahora es mucho más navideño tras la llegada de su hijo Lucas, nacido el 22 de diciembre de 2023. "Yo era poquito navideño, pero ya con Patri, con las peques y con Luca cada vez mucho más", reconoció el presentador ante los micrófonos.

El matrimonio, que se encuentra ya con la mirada puesta en 2026, tiene muy claro qué le pide al próximo año. "Salud, por supuesto que haya trabajo, que los tres niños comen mucho y los papás también. Y que haya amor siempre, amor, felicidad y tranquilidad. Que siempre hay muy mal rollo a veces y que estemos todos un poquito más de buen rollo, que es necesario en la tele también, ¿a que sí? Sí, un poquito menos de ruido, más calma. Más espiritualidad, un poquito más de fe y amor", declaró Patricia Pardo.