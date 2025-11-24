Kate Middleton alza la voz: "La adicción no es una elección, es una condición de salud mental"

La princesa de Gales ha vuelto a situarse en el centro de una conversación urgente: la de la adicción y el estigma que aún la rodea. Con motivo de la Semana de Concienciación sobre las Adicciones -que se celebra del 23 al 30 de noviembre en Reino Unido-, Kate Middletonlanzó un mensaje claro, moderno y cargado de sensibilidad: es hora de hablar, de escuchar y, sobre todo, de mirar de frente a quienes luchan contra la dependencia sin esconderlos "en las sombras".

"Compasión" y "amor" fueron las dos palabras que marcaron el tono de su declaración pública. La princesa, patrona de Forward Trust, la organización benéfica que impulsa esta campaña anual, recordó que la forma en la que la sociedad aborda la adicción continúa "moldeada por el miedo, la vergüenza y el juicio". Una percepción que, según ella, no solo dificulta la recuperación de quienes la sufren, sino que permite que el problema se desarrolle en silencio, "impactando a familias y comunidades, y finalmente arruinando vidas".

Lucha contra una adicción

El mensaje llega respaldado por nuevos datos encargados por la propia fundación. La encuesta de IPSOS demuestra una realidad innegable: la mayoría de los adultos han experimentado en primera persona -o a través de alguien cercano- situaciones relacionadas con la dependencia del alcohol, las drogas o el juego. Una estadística que, a ojos de la princesa, debe abrir paso a la reflexión colectiva. "Muchos conocemos a alguien que lucha contra una adicción", recordó, insistiendo en la necesidad de crear un clima en el que pedir ayuda deje de ser un acto heroico para convertirse en un gesto natural.

Kate Middleton. Gtres

"La adicción no es una elección ni un defecto personal, sino una condición de salud mental compleja que debe abordarse con empatía y apoyo", subrayó Catherine en lo que ya es uno de los discursos más contundentes de su trayectoria pública reciente. A sus ojos, la recuperación es posible, pero nunca ocurre en soledad: "Empieza con una conversación, con alguien que te escuche y que demuestre que le importas".

Desde que lanzó la primera Semana de Concienciación sobre las Adicciones en 2021, Kate ha convertido este campo en uno de sus compromisos institucionales más sólidos. Su mensaje de este año, sin embargo, adquiere un matiz especialmente íntimo. Más allá de promover recursos o apoyar a organizaciones, la princesa invita -casi suplica- a la ciudadanía a dar un paso más: "Únete a la conversación. Al hablar de ello abiertamente, juntos podemos sacar a la luz la adicción y el daño que causa".

En su llamada final, Catherine reitera la misión que ha guiado su intervención: reformular la narrativa de la adicción desde la amabilidad. "Podemos replantear esta cuestión con comprensión y ayudar a las personas y familias que la enfrentan a saber que no están solas". Un mensaje que, en la voz de la futura reina, adquiere la fuerza simbólica de un compromiso real: combatir el silencio con empatía y reemplazar el juicio por humanidad.