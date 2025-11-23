Diana de Gales y la intrahistoria de una traición: ¿marcó aquella entrevista su trágico final?

En 1995, Martin Bashir consiguió una entrevista exclusiva e histórica con una Diana de Gales muy vulnerable. La princesa habló abiertamente y sin tapujos sobre su matrimonio con el príncipe Carlos, revelando que había "tres personas" en la relación, refiriéndose a Camilla Parker Bowles.

Un momento de la entrevista de Diana de Gales con Martin Bashir BBC.com BBC

Sus declaraciones ante 23 millones de personas tuvieron un impacto mediático sin precedentes. Su honestidad al hablar de la infidelidad y de sus problemas emocionales, además de revelar algunos enredos palaciegos, la convirtió en una figura aún más querida, pero también tensionó a la monarquía dejando una marca indeleble en los Windsor.

Artimañas aprovechando su debilidad

Investigaciones posteriores revelaron que Martin Bashir usó métodos engañosos para convencer a Diana de que aceptara la entrevista. Entre ellos, documentos falsificados para engañar a su hermano, el conde Spencer, y mentiras sobre supuestas conspiraciones y traiciones en su entorno. Esto fue reconocido por la BBC en un informe independiente que cuestionó la ética del periodista y llevó a disculpas públicas de la cadena. Además, el hermano de Diana ha denunciado que Bashir manipuló a la princesa, sirviéndose de su confianza.

Charles Spencer larazon

"Dianarama", el libro del exreportero de la BBC Andy Webb que acaba de ver la luz, reexamina la entrevista de Panorama y detalla cómo Bashir consiguió la entrevista con Diana en 1995 después de mostrarle a su hermano extractos bancarios falsos que sugerían que personas cercanas a la princesa estaban recibiendo pagos del servicio de seguridad MI5.

Impacto en la princesa

En su opinión, la emisión pudo influir en la muerte de Diana. "Al verterle veneno en el oído, la alejó de quienes podrían haberla protegido, especialmente de su leal secretario privado, Patrick Jephson". Piensa también que si los ejecutivos de la BBC no hubieran encubierto el escándalo en 1996, Diana podría haberse salvado.

El príncipe William durante el funeral de Lady Di. JOHN GAPS III Agencia AP

Bashir le había mentido a Diana al decirle que Carlos tenía una aventura con la niñera de sus hijos, Tiggy Legge-Bourke, quien demandó con éxito a la BBC por estas acusaciones en 2022. Diana confrontó a Legge-Bourke en una comida navideña poco después de la emisión de su entrevista. Pero lo que no se había revelado hasta ahora era que, cuando, en octubre de 1995, Diana pareció arrepentirse de la entrevista, Bashir le mostró otro documento falsificado para recuperarla.

La manipulación del aborto

"Mi fuente dice que le mostró una carta, en realidad un recibo de un aborto que Tiggy Legge-Bourke acababa de hacerse, operación pagada por el príncipe Carlos”, escribe Webb. “Imagínense el asco, el desprecio, la ira sangrienta que despertó ese papelito". Esta mentira alimentó en la princesa el temor de que Legge-Bourke se casara con Carlos y se convirtiera en la madrastra de Guillermo y Harry.

Webb abre el libro con un breve relato del período previo a la entrevista que detalla la susceptibilidad de Diana frente a los métodos maquiavélicos de Bashir: el colapso del matrimonio, las llamadas telefónicas privadas que terminaron en los periódicos, el futuro rey concediendo su propia entrevista en la que admitió haber tenido una aventura con Camilla, y luego la muerte en un accidente del exguardaespaldas y supuesto examante de Diana, Barry Mannakee.

Todo esto había dejado a Diana "muy vulnerable y muy desconfiada". Bashir, un "mentiroso en serie a gran escala", condujo su camino hasta una reunión con el conde Spencer y luego les filtró a él y a Diana un catálogo de mentiras.

El príncipe Guillermo declaró en 2021 que su madre fue traicionada "no solo por un periodista corrupto, sino por los líderes de la BBC que hicieron la vista gorda en lugar de plantear las preguntas difíciles". La Casa Real británica ha recibido un ejemplar de este nuevo libro.