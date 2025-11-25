Luis Canut y su mayor deseo tras la ceguera: "Me encantaría que me diesen 10 minutos para volver a ver a Patricia"

Una infección micótica de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal cambió la vida de Luis Canut, en marzo de 2023. Entre las graves secuelas que sufrió por esa meningoencefalitis criptocócica, está la pérdida de visión. "Del ojo derecho no veo y del izquierdo tengo una nitidez del 0.02. Tengo alrededor de un cinco por ciento de visión. No tengo visión ni frontal. Por eso, no puedo reconocer ningún rasgo de nadie ni de nada. Veo luz y algunas figuras", reveló a la revista "¡Hola!".

Ahora, ha acudido al programa Land Rober, de la televisión gallega, acompañado de su inseparable mujer, Patricia Pérez. Allí relató como es desde entonces su día a día: "Cuando me preguntan qué es lo que más echo de menos de no ver... Yo no hecho de menos nada, sinceramente. Lo único que realmente me duele un poco y que me encantaría es volver a ver a Patricia, es la verdad. Yo la recuerdo, pero me encantaría. Nunca me voy a olvidar de su cara, es la verdad, su cara la tengo grabada, pero me encantaría que me diesen 10 minutos para volverla a ver", destacó.

"Da igual, nos tocamos" dijo emocionada Patricia entre lágrimas, mientras llevaba las manos de Luis a su cara par que pudiera "verla" a través del taco.

Patricia Pérez: "Me hace muy feliz"

"Cuando conocí a Luis mi mundo cambió. Sabía que quería estar a su lado, como fuera, como amiga, como pareja... es una persona que a mí me hace muy feliz. Me encanta, Luis", confesó Patricia Pérez emocionada. "El secreto es querer estar. La vida a veces es bonita, menos bonita, dura, menos dura, pero cuando tú quieres estar con esa persona...", añadió. Unas palabras a las que Luis respondió besándola y señalando: "Cómo no voy a ser feliz si tengo a Patricia a mi lado".

"Yo estoy muy agradecido a mi enfermedad, incluso a mi ceguera; esto me ha traído cosas muy bonitas", destacó Luis como ejemplo de resiliencia. Llegó a pensar que moriría y recordó que en aquellos primeros momentos "sentía que había terminado el partido, que tenía que rezar, que ese momento era mi momento. Estaba rodeado de médicos, me dio un ataque muy fuerte. Realmente ese era el final y Patricia me abrazó. Yo estaba ya fuera y, de repente, algo me devolvió a la vida y todo esto es un regalo", declaró.

"Yo, en mi otra vida, era muy exigente conmigo mismo, con mi éxito profesional, con mi éxito personal... y ahora estoy totalmente libre", continuó. "El no ver tiene muy pocas cosas buenas, pero tiene algunas; una de ellas es que yo no puedo prejuzgar. Yo te tengo que escuchar, te tengo que tocar, no puedo saber ni por tu cara ni por cómo vas vestido...", añadió.

Luis Canut y Patricia Pérez comenzaron su historia de amor en 2005 y dos años después se dieron el "sí, quiero".