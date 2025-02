Harald de Noruega, defraudado: Marta Luisa de Noruega vuelve a usar su título de Princesa

La princesa Marta Luisa de Noruega ha vuelto a romper el acuerdo al que llegó con su padre, el rey Harald, en 2022. Entonces, la hermana de Haakon de Noruega renunciaba a sus funciones reales y se comprometía a no usar el título de princesa con fines comerciales. Sin embargo, lo ha incumplido por tercera vez. En una entrevista al diario danés "Billed Bladet", Marta Luisa ha hecho promoción de su marca de ropa Hést, utilizando su título.

Lo que para muchos es tan solo una entrevista, para el historiador Trond Norén Isaksen supone "otra violación del acuerdo entre Marta Luisa y el Rey", puesto que "una entrevista promocional para su marca de ropa, realizada en el stand de la marca de la Semana de la Moda de Copenhague, es naturalmente una entrevista cuyo principal objetivo es llamar la atención sobre la actividad comercial", destaca el experto al medio noruego "Se og Hør".

No habría incumplido el acuerdo "real" si no hubiera hecho referencia a ella "once veces como princesa y se especifica que su aparición en el evento es una 'visita real de Noruega'". Según el historiador, la princesa habría advertido que no se recurriera a su título ni a ningún vínculo con la Casa Real a lo largo de la entrevista. Por lo que los verdaderos responsables del incumplimiento son la publicación y no la hija de Harald.

El objetivo de este acuerdo, fechado en 2022, era "crear paz alrededor de la Casa Real y al mismo tiempo dar mayor libertad a la Princesa y a Durek Verret en sus actividades comerciales, su vida y su trabajo".