La historia de Sara Escudero, la bloguera de la Reina Letizia “dolida” con Casa Real

La Reina Letizia levanta pasiones no solo en España, sino que se ha consolidado como un referente de estilo incluso allende nuestras fronteras. Sus looks se miran con lupa y se analizan al detalle desde medios de comunicación especializados en moda o perfiles de redes sociales. En este último caso, una de las cuentas más populares era la que la odontóloga Sara Escudero administraba en Instagram. Se trataba de un usuario dedicado a la monarca, que comentaba sus últimas apariciones públicas en un tono amable y ensalzando su gusto a la hora de vestir.

Sin embargo, el pasado mes de mayo, Sara Escudero comunicó que se retiraba de la cuenta porque se había sentido “decepcionada” y “dolida” con la forma en que Casa Real se ha comunicado con ella. La influencer recalca que no considera que la Institución “tenga algo personal” contra ella, sino que mantiene unos protocolos que, bajo su punto de vista, no se adaptan a los nuevos tiempos.

Por lo visto, la odontóloga se ha puesto en contacto en varias ocasiones con Casa Real y, aunque no ha querido entrar en muchos detalles, no ha recibido el trato que ella esperaba. Por eso, decidió alejarse del perfil de Instagram dedicado a la Reina Letizia: “He perdido la ilusión en seguir con esto”.

Dos meses después, Sara Escudero ha retomado su actividad en Instagram, aunque con algunos cambios. “Este perfil quita el protagonismo a la Reina de España para dárselo a otras reinas y princesas. Hablaremos de todas las monarquías, de sus actos, estilismos y por supuesto anécdotas”, cuenta.

Además, en su último post, dedicado al reciente posado de la Familia Real española en Palma de Mallorca, Escudero analiza el estilismo escogido por la Reina Letizia y sus hijas, y se despide del tono amable que utilizaba antes para introducir algunas críticas: “Lejos quedaron los posados con encanto de la Familia Real española”.

De hecho, Escudero no oculta que el supuesto “desplante” que sufrió de parte de la Casa Real está detrás de este nuevo tono más ácido. “Debes estar muy dolida”, le dice uno de los usuarios que sigue su perfil, a lo que ella contesta: “Supones bien”.

De momento, no ha ofrecido muchos más detalles sobre su incidente con la Corona, pero asegura que contará la historia con pelos y señales más adelante. Estamos impacientes.