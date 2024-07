Kate Middleton ya tiene fecha de regreso: estará en la final de Wimbledon

Kate Middleton poco a poco va dando buena cuenta de su recuperación, aunque la última vez que se pronunció al respecto aseguró que “aún no estoy fuera de peligro”. Lo dijo para anunciar su presencia en el Trooping the colour’, donde se llevó a cabo su reaparición triunfal tras cinco meses centrada exclusivamente en su familia y recuperarse del cáncer que le fue diagnosticado en enero. Pues bien, como hizo con su aparición en el homenaje a su suegro, el rey Carlos III de Inglaterra, la princesa de Gales se ha reservado al día antes para anunciar que también estará en la final del torneo de tenis de Wimbledon, como así se venía especulando desde hace unos días. No quería dar falsas esperanzas sobre su recuperación, de ahí que esperó hasta el último momento para dar la buena nueva.

Kate Middleton y su look de la reaparición en el 'Trooping the colour’ GTRES

Así lo ha hecho a través de un comunicado de prensa emitido por el palacio de Kensington, en el que anuncian que Kate Middleton podrá asistir a la final del encuentro de tenis de Wimbledon, como así ha marcado ya como tradición. “Palacio de Kensington: La princesa de Gales, patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, asistirá a la final individual masculina del campeonato”, se han limitado a decir de forma escueta. Eso sí, no había mucho más que añadir, pues entre líneas se puede leer que la mujer del príncipe Guillermoestá más recuperada en su lucha contra el cáncer y que se siente con fuerzas suficientes como para salir de nuevo de su refugio para ponerse frente a las cámaras. La expectación es máxima.

Aunque todos los rumores apuntaban a que la princesa de Gales finalmente estaría arropando la convocatoria deportiva, no se tenía nada claro hasta 24 horas antes. Quería reservarse la opción de no acudir si la salud se lo impedía, sin tener que provocar revuelo ante una baja de última hora. Pero finalmente ha encontrado las fuerzas para ver cómo se baten en duelo el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. Ella será la encargada de entregarle el premio al vencedor, como así ha hecho los años anteriores y ha querido perpetuar la tradición, aunque el cáncer le haya hecho poner en duda estos planes, dejando en la duquesa Brigitte de Gloucester, esposa del príncipe Ricardo, como posible sustituta en tal tarea.

Kate Middleton reaparece en redes sociales Instagram: @princeandprincessofwales

“Tenemos la esperanza de que la princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No sabemos lo que no sabemos. Todo lo que he dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible”, decían desde la organización de Wimbledon días antes, cuando se les preguntaba sobre la posibilidad de que Kate Middleton aceptase el honor de entregar el trofeo un año más. No querían pillarse los dedos y generar falsas expectativas sobre su reaparición estelar, pero ahora desde el palacio de Kensington han dado la buena nueva.