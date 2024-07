Kensington excusa de nuevo a Kate Middleton: su salud no le permite acudir

Kate Middleton, poco a poco, quiere ir participando en algunos de los acontecimientos clave de Reino Unido. Así lo demostró con su regreso triunfal en la Trooping the Colour, después de cinco meses sin dejarse ver en público. Eso sí, continúa con su lucha contra el cáncer, siguiendo las pautas de los médicos y el tratamiento correspondiente, por lo que no siempre puede estar allá donde le gustaría. Y le ha vuelto a suceder. Este fin de semana su marido, el príncipe Guillermo, competirá en la Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2024 en el Guards Polo Club en Windsor Great Park. Un acontecimiento benéfico en el que la princesa de Gales siempre ha estado arropando a su esposo y contribuyendo con su presencia a la recaudación de fondos para financiar proyectos solidarios.

Kate Middleton en Trooping the Colour Gtres

Aunque irán sumándose muchas citas en la que Kate Middleton desearía estar, en esta ocasión ha querido dejar constancia pública de su pesar. Lo ha hecho a través de un comunicado oficial emitido por el palacio de Kensington, en el que excusan su ausencia, pues continúa centrada en su tratamiento contra el cáncer, pero le hacen partícipe de su apoyo, desde la distancia, de esta importante convocatoria solidaria: “El evento recaudará dinero para causas que a Guillermo y Kate les apasiona apoyar”, incentivan a la participación de los asistentes a aportar su granito de arena desde palacio a l diario ‘The Mirror’.

Como decíamos, hay citas que la princesa de Gales aguarda con especial cariño. Una de ellas fue Trooping the Colour, en la que se homenajeaba a su suegro, el rey Carlos III de Inglaterra, inmerso en la misma batalla contra la enfermedad. Eligió este día para su reaparición, pero no podrá repetir la escena triunfal este viernes en el torneo de polo benéfico al que todos los años acude religiosamente. Le gusta especialmente esta convocatoria, además por su trasfondo solidario, porque puede ver disfrutar a Guillermo jugando. Esta será la decimotercera vez que el heredero al trono británico participe por una buena causa, donde se espera recaudar un millón de libras. Una jornada en la que disfrutan en familia, con amigos y buscan financiar proyectos para ayudar a los más desfavorecidos.

El deseo expreso de Kate Middleton es que los detalles sobre su salud permanezcan alejados del foco mediático. Sabe que es difícil que la preocupación por su evolución no invite a hacer preguntas, pero ya expresó en marzo cuando confesó que padecía cáncer su deseo de librar la batalla en la más estricta intimidad, rodeada de su familia. Desde entonces han sido poco lo que ha trascendido sobre su evolución, la cual parece ser favorable a juzgar por sus últimos movimientos. Eso sí, la propia princesa quiso actualizar un tanto el parte médico público sobre su estado, dejando claro que “aún no estaba fuera de peligro”. Y es que reconocía tener “días buenos y días malos”, no queriendo hacer demasiado hincapié en los malos, pero asegurando que aprovecha al máximo los buenos para hacer todo lo que le gusta y compartir momentos con sus hijos. Eso sí, siempre con la firme idea de volver pronto al trabajo en cuanto la salud se lo permita.