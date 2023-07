Letizia, su pasión por el cine y su compromiso con Mallorca

Marcaban las agujas del reloj las nueve de la noche en punto cuando Doña Letizia descendía del vehículo y era recibida, a las puertas de La Misericòrdia, por el director del Atlàntida Film Festival, Jaume Ripoll, y la presidenta del Govern balear –que se estrenaba en la cita– Marga Prohens. La Reina no perdió el paso, ni el ritmo, ni el protocolo y rápidamente fue a saludar con afecto a la otra gran protagonista, con perdón, de la noche: Irene Jàcob, actriz francesa, musa del director Krzysztof Kielowski, que recibiría minutos después de manos de su majestad el galardón Master of Cinema. Doña Letizia, que cuida al detalle la que desde hace cuatro veranos es su primera aparición estival en Mallorca, escogió para la ocasión un vestido de tirantes negros de organzí con complementos dorados, incluidas las cuñas, y melena suelta con ondas.

Tras la parada obligada en un photocall que crece edición tras edición, es costumbre ya que, mientras camina para acceder a los asientos en primera fila, la Reina converse con los galardonados, el responsable del que es ya una de las citas cinematográficas más importantes a nivel nacional y algunos invitados que se resisten a permanecer en sus asientos: todo por un selfie con la esposa de un Felipe VI que cede en las primeras horas de las vacaciones públicas de la Familia el protagonismo a su mujer. Por delante varios días donde todo girará alrededor del Real Club Náutico de Palma, sede de la 41 edición de la Copa del Rey de Vela Mapfre, y desde allí miles de rumores: escapadas «secretas», salidas al mar o visitas inesperadas.

Vacaciones en familia

Se cumplen 50 años de la cesión del Palacio de Marivent a los entonces Príncipes de España, Juan Carlos y Sofía y medio siglo después mucho han cambiado las cosas dentro de la Familia Real; para empezar, hasta el propio concepto de «familia». Ya no es tan amplio, y ahora, Felipe VI, Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía tienen todo el protagonismo y acaparan los titulares. Lejos quedan esas grandes vacaciones en las que abuelos, tíos y primos se juntaban para compartir horas en el mar, helados en sus paseos por las céntricas calles de la capital balear y cenas con ilustres invitados. En 2023 la agenda pública estival se reduce a una combinación de los gustos del Rey y la Reina, al cuidado de la imagen oficial de la Princesa de Asturias y su hermana y a breves compromisos laborales para que los mallorquines no sientan a los Reyes cada vez más lejos desde que «renunciaron» a Pascua. Ya se lo dejó entrever la nueva presidenta del Govern, Marga Prohens el pasado jueves, durante el despacho que Felipe VI tuvo con las autoridades baleares: «Vengan no solo en verano, sino también durante todo el año».

Un descanso tardío por el 23J

Había planeado el Jefe del Estado unas vacaciones algo más largas en la isla; la idea del Monarca era aterrizar en Palma el lunes 24 de julio, en parte porque la marcha de la benjamina de la casa, que inicia a mitad de agosto su bachillerato internacional en Gales, y de la Heredera de la Corona, que ingresará en la Academia Militar de Zaragoza también en agosto para iniciar su formación militar, obligaba a buscar un hueco para esa escapada «privada» a principios de mes que tanto persigue y anhela la Reina. Pero el adelanto electoral por parte del presidente Pedro Sánchez, hizo saltar todas las previsiones. Así que se ha seleccionado mucho el qué y el cuándo. Felipe VI participará todos los días en las distintas pruebas de la regatas y se guardará las tardes (y las noches) para esas cenas con los más íntimos. Salvo sorpresa de última hora, el sábado 5 de agosto, tras entregar los premios de la Copa del Rey de Vela Mapfre, acudirá al restaurante Ola de Mar, en el Portixol, para compartir velada con Letizia, Leonor, Sofía, la Reina Sofía y la Princesa Irene de Grecia.

En la agenda hecha pública el pasado viernes, nada se dice de esa «excursión» que los Reyes y sus hijas suelen hacer a algún municipio de Mallorca; aunque lo habitual es que haya al menos un posado para los medios de comunicación y una salida sorpresa. Sí está confirmado el cóctel a la sociedad civil y autoridades baleares que tendrá como escenario Marivent. El cátering estará firmado por el chef Santi Taura y se espera que la noche del jueves 3 no sea tan calurosa como la del pasado año. ¿Les acompañará, como en anteriores ocasiones, Doña Sofía? No aparece en la agenda pero sí su participación hoy lunes en el acto conmemorativo del 30 aniversario del fallecimiento del rey Balduino de Bélgica que se celebra en Motril (Granada).