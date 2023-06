Lilibet, la hija de Harry y Meghan, se queda sin felicitación pública

Lilibet Diana ha cumplido este fin de semana dos años y, por ahora, ni los duques de Sussex han publicado ninguna imagen de la pequeña en Instagram ni tampoco ha trascendido ninguna felicitación pública por parte de la familia real británica, lo que evidencia la tensión familiar. Lo mismo ocurrió en el cuarto cumpleaños de Archie, el primogénito de la pareja, que cumplía el mismo día de la coronación de su abuelo, Carlos III.

Sin embargo, parece que el silencio de "La Firma" tiene una explicación. Según apuntan varios medios británicos, no se harán felicitacioness a los miembros no trabajadores de la institución, lo que aplica, no solo a los hijos de los duques de Sussex, sino a los propios Harry de Inglaterra y Meghan Markle, así como a otros miembros de la familia del Rey. Una decisión que tiene que ver con reforzar la estructura central de la monarquía y evitar que la atención se disperse a personas que no ejercen ningún tipo de función oficial. Sí se felicitará a la princesa Ana, los duques de Edimburgo y los príncipes de Gales.

A pesar de que Carlos III no ha hecho mención pública a su nieta menor, algunas fuentes apuntan que el monarca no se ha olvidado de Lilibet y ha hecho llegar un regalo a la pequeña, a la que lleva más de un año sin ver.

Según asegura una fuente cercana, el monarca ha regalado a la pequeña una casita como la que tenía la reina Isabel II.