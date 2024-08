Marius Borg, hijo de Mette-Marit, estrena nueva novia: enamorado de una camarera

Mucho se ha hablado sobre la ajetreada vida sentimental de Marius Borg, el controvertido hijo de Mette-Marit de Noruega. Parece vivir al margen de lo establecido en palacio y hacer su vida sin rendir cuentas al jefe de la casa, Haakon de Noruega, pero lo cierto es que, como cualquier adolescente, está centrado especialmente en el amor. Son varias las jóvenes que han probado suerte a la hora de conquistar su corazón, pero ninguna llega a tener el suficiente éxito como para perdurar en el tiempo. De ahí que se haya convertido en uno de los solteros de oro de la realeza europea. Hasta ahora. Y es que ha vuelto a salir del listado, después de que la exuberante Rebecca Helberg Arntsen le haya enamorado con sus encantos.

La princesa Mette-Marit con su hijo Marius Borg Instagram

Así se desprende de la última fotografía que el hijo de Mette-Marit ha compartido en su cuenta personal de Instagram, presumiendo de nueva novia en la playa. No es la primera vez que la joven copa titulares por todo el mundo al ser relacionada con el príncipe noruego, pues los rumores de romance vienen desde finales del pasado año. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha producido lo que se ha entendido como una confirmación oficial, mediante un efectivo golpe viral. Mientras disfrutan de unas románticas vacaciones en Lisboa, el joven tuvo un arrebato amoroso y quiso darle su lugar a su chica. No obstante, parece que se arrepintió poco después, pues a las pocas horas de subir la fotografía la ha eliminado con un par de clics. No le gustaría ver cómo su instantánea rápidamente copaba titulares y se convertía en uno de los temas más comentados de su país, donde él despierta pasiones y mucha expectación en los pasos que da.

Marius Borg parece haber aprendido la lección y no está dispuesto a cometer errores del pasado. La fama que arrastra desde que su madre se casase con el príncipe heredero al trono noruego, le ha perjudicado en el terreno amoroso. Algunas de sus novias no han soportado la presión mediática y han preferido renunciar a sus sueños de ser princesa para protegerse de miradas indiscretas y cuestiones protocolarias. Así sucedió por ejemplo con Nora Haukland, que buscaba la fama como concursante de realities, pero no soportó la que le ofreció ser la novia del hijo de Mette-Marit: “Lo sentí como injusto y me molestó darme cuenta de que estaba causando estrés a mucha gente”, denunciaba en público en una entrevista una vez que había puesto punto y final a su sonado romance real.

Rebecca Helberg Arntsen, novia de Marius Borg Instagram

Su ruptura con Nora fue un batacazo para el primogénito de la princesa Mette-Marit. No obstante, está acostumbrado a ser piropeado por la prensa de su país y también por la extranjera, de ahí que no le haya costado demasiado encontrar una nueva media naranja. Tal y como han destacado los medios noruegos tras ver la foto que confirma su romance con Rebecca Helberg Arntsen, se conocieron de fiesta. Concretamente en Michaels, uno de los puntos de ocio clave en Oslo, donde se aúna el buen comer con la mejor música ofrecida por un Dj de moda. Ella trabaja ahí como camarera, a la espera de encontrar trabajo en su especialidad, tras haber cursado la carrera de Administración y Marketing. También se ha destacado su pasión por el deporte, siendo una enamorada del kitesurf y del culturismo, presumiendo de músculos en competiciones como ‘Women’s Bikini Fitness’.

Rebecca Helberg Arntsen podría entrar a formar parte ya de la familia real noruega. Eso es lo que especulan ya muchos medios del país, tras el inesperado gesto de Marius Borg en su cuenta de Instagram. El hecho de dejar de ocultar su relación con ella y presumir de un romántico momento, aunque después lo borrase, ha sido un paso importante. Pero quizá el más decisivo se produzca en la boda de su tía, la princesa Marta Luisa de Noruega, que se casa con el chamán Durek Verret el próximo 31 de agosto. Son muchos los que dan por sentado que el apuesto príncipe acudirá del brazo de su nuevo amor, dejando claro que está enamorado y que esta vez quiere hacer las cosas bien para dejar de ser el soltero de oro por el que todas suspiran.