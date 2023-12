Mary de Dinamarca se sincera sobre su peor momento: "dolor, duelo y pena"

Esta misma semana se anunciaba que Mary de Dinamarca había concedido una íntima entrevista en la que se sinceraba sobre la depresión que padeció a "La naturaleza y nuestra mente", un programa de la cadena de televisión danesa DR. Es la primera vez que la princesa se pronuncia abiertamente sobre sus trastornos de salud mental, y lo hace poco después de que toda la Corona se haya visto inmersa en un tamaño escándalo a consecuencia de la publicación de las fotografías en las que su marido Federico aparece paseando por Madrid con Genoveva Casanova.

Aunque la princesa Mary no se refiere en ningún momento a esta polémica -de hecho, lo más probable es que la entrevista se grabara incluso antes de que se desencadenara el escándalo-, sus palabras han alcanzado gran repercusión porque habla de una situación de dolor y malestar que la llevó a pasar por un momento muy complicado en su vida. "Eso es lo que pasa con el dolor. Si no lo procesas puede convertirse en un duelo complicado que afecte a tu calidad de vida y a tu salud. (...) La pena es algo que llevamos con nosotros", lamenta la futura reina, que lanza un valioso consejo a los televidentes: "Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Pero es muy importante que no dejes que los demás te definan. Quién eres y cómo eres".

Lo cierto es que sus palabras cobran más fuerza que nunca ahora que se encuentra en el punto de mira y se ha visto obligada a gestionar una incómoda situación con la que, además, ella no tiene nada que ver: "La curiosidad en la vida consiste en fracasar y seguir adelante. Pensamos demasiado en lo que piensan y sienten los demás. Ojalá pudiéramos desprendernos un poco de eso".

Los 'royals', con la salud mental

Hasta hace pocos años, resultaría impensable que una futura reina se pronunciara tan abiertamente sobre sus propios demonios, pero cada vez son más los 'royals' que defienden la causa de la salud mental. De hecho, la Reina Letizia acaparó titulares el octubre pasado tras entonar un rap para dar visibilidad a este asunto: "Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato".