Meghan Markle gana la demanda por difamación que le puso su hermana Samantha

No podrá volver a denunciarla en los tribunales, así lo dicta la sentencia. Meghan Markle ha ganado este martes la demanda judicial que le puso su hermana mayor, Samantha Markle, por difamación. Samantha había a acusado a la mujer del Príncipe Harry de difundir «mentiras maliciosas, hirientes y dañinas» sobre ella en una entrevista de 2021 en el programa de Oprah Winfrey en la cadena CBS, en su biografía "Finding Freedom", así como en la docuserie de Netflix "Harry & Meghan".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso el diario británico "The Mirror", la Justicia de Florida dictamina que Samantha no podrá volver a denunciar a su hermana. La juez del caso, Charlene Honeywell, no ha encontrado en los comentarios de exactriz de "Suit""ninguna declaración que pudiese respaldar una demanda por difamación o de difamación por implicación". Sostiene además que los comentarios que hizo Meghan en las citadas apariciones televisivas son "sustancialmente ciertos".

En marzo de 2022, Samantha Markle denunció que Meghan había "orquestado una campaña de difamación para destruir tanto su reputación como la de su padre, Thomas Markle, con el fin de preservar y promover la falsa narrativa de 'de la pobreza a la realeza' que Meghan había inventado sobre su vida anterior a pertenecer a la Familia Real británica y aparecer en los medios de comunicación de todo el planeta". Argumentó que los comentarios que la exactriz hizo fue para "demonizarla" y dibujar un retrato de ella como "mentirosa que busca fama".

La duquesa de Sussex logró que la demanda se desestimara argumentando que tan solo estaba expresando "una opinión sobre su infancia y su relación con su hermana". La Justicia le dio la oportunidad a Samantha de rehacer su demanda, pero ahora ha vuelto a ser desestimada.