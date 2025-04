Meghan Markle se sincera sobre el príncipe Harry y sus hijos en su pódcast: "Es muy exigente"

Este Martes Santo ha traído consigo la publicación del segundo episodio del pódcast de Meghan Markle, “Confessions of a Female Founder”. Si en el primero abordó las complicaciones que sufrió tras uno de sus partos junto a Whitney Wolfe Herd, una de sus amigas y fundadora de Bumble, una app de citas, en este se sincera sobre la maternidad y los sacrificios que conlleva en una conversación con otra de sus colegas, Reshma Saujani, fundadora de la organización “Girls Who Code”, que lucha por la inclusión de las mujeres en la industria de la tecnología.

Las dos han charlado sobre los desafíos que deben abordar a la hora de ser mujeres emprendedoras pero, al mismo tiempo, comprometerse con la crianza de sus hijos. Frente a una sociedad que parece obligar a elegir, ellas abogan por la conciliación, por más complicada o imposible que a veces se haga.

“La gente cree que hay que elegir entre ser una jefa o ser una esposa tradicional. (...) No todo es blanco o negro; lo presentamos como dos opciones opuestas cuando lo que realmente queremos es estar en el medio. Quiero poder recoger a mis hijos después del colegio, besarlos y abrazarlos, ser flexible y cumplir en todas las áreas que me importan”, ha comentado Reshma Saujani, un punto de vista compartido por la duquesa de Sussex.

Meghan Markle habla de maternidad y el príncipe Harry

“Me encanta ser madre, es lo que más me gusta”, ha señalado Meghan Markle, reconociendo que se centra tanto en sus hijos que el propio príncipe Harry le ha pedido que mire más por ella misma. “Mi marido me dice: ‘Amor mío, ¿puedes tomarte un minuto para ti? ¿Relajarte o darte un baño?’. Ya lo sé, pero primero quiero abrazarlos. Es la paradoja de la paternidad, que es muy exigente, pero no la cambiaría por nada del mundo”, ha revelado Markle.

El principe Harry y Meghan con sus hijos ALEXI LUBOMIRSKI

Precisamente, la nuera del Rey Carlos III fue acusada recientemente de formar parte del movimiento “tradwife”, una corriente ligada a la derecha que apuesta por los valores familiares tradicionales en los que la mujer vive sometida al hombre y a la servidumbre a su esposo e hijos.

El señalamiento le llegó tras el estreno de su reality show en Netflix “With Love, Meghan”, en el que pasa la mayor parte del tiempo cocinando o implicada en asuntos del hogar, mientras que el príncipe Harry apenas aparece a lo largo de los ocho episodios de esta primera temporada.