Otra ex de Marius Borg denuncia sus malos tratos: era la nuera favorita de Mette-Marit

Mucho se está hablando del pasado amoroso de Marius Borg, ahora que dos de sus exnovias le han acusado de supuesto delitos de violencia de género. La última ha sido clara, Nora Haukland, quien terminó en el hospital con una conmoción cerebral, mientras que el hijo de la princesa Mette-Marit era detenido tras comprobarse que además había destrozado el domicilio y aparecieron cuchillos clavados en las paredes. La pelea fue monumental y, aun así, las víctimas temen no ser creídas cuando acuden a comisaría a denunciar. Así le ha sucedido también a Juliane Snekkestad, quien comenzase un intenso romance con el joven en 2018, separando sus caminos cuatro años después, en 2022. Una ruptura no exenta de polémica, pues la joven formaba parte de las actividades privadas de la familia real noruega y se le hacía ya como un miembro más, al acudir por ejemplo al funeral de Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, que se suicidó. Ahora, la joven explica por qué no ha podido quedarse callada al ver otras chicas sufrir lo que ella también pasó.

Marius Borg Hoiby (L) and Norwegian Crown Princess Mette-Marit attend a government's party event in Oslo, Norway LISE ASERUD Agencia EFE

Al ver lo que le había sucedido a Nora y ante el miedo de que la maquinaria de la Casa Real noruega y los medios de comunicación la silenciasen, decidió dar un paso adelante: “Pensé a esta china no le van a creer, a menos que haya más personas que cuente lo que han pasado estando con él”. Así, ha querido romper su silencio, pues consideraba que desvelar lo que llevaba años callando tan solo podría hacer el bien: “Las últimas semanas han sido bastante extrañas y dolorosas. En cierto modo he revivido cosas que pensaba que habían terminado”, se sincera la joven en una entrevista concedida al podcast ‘Chit Chat White Helle’. Aquí acudió a hablar de su carrera como modelo, sus estudios, sus planes de futuro y, por supuesto, no pudieron faltar las preguntas sobre el tema más candente, Marius Borg, sobre el que ella tiene mucho que hablar, aunque hasta el momento había preferido no hacerlo.

Aunque pueda sonar mal, el hecho de que haya otra víctima de su ex le ha dado ciertas fuerzas a dar el paso de decir su verdad. El miedo a no ser creída la mantenía petrificada: “En cierto modo, también es un pequeño alivio que la verdad esté ahí fuera, pero al mismo tiempo es difícil, porque hay cosas que creo que había logrado procesar, resolver, y han salido de nuevo a la superficie. Otra vez. Y tienes que afrontarlo de nuevo y ha sido muy duro”, explica Juliane, que reconoce que este tiempo ha tratado de esconder lo que había sucedido en un rincón muy profundo de su mente, pero lo sucedido a Nora le ha imposibilitado la tarea: “En los últimos años he puesto una fachada, he dado una imagen brillante como si las cosas fueran perfectas y agradables, cuando en realidad ha sido muy cruel”.

Marius Borg y Haakon de Noruega en una imagen de archivo Gtres

Más cruel aún si atiende que Marius Borg reconoció lo que le ha hecho a Nora Haukland en un primer instante, pero niega que haya cometido violencia de género contra Nora y también sobre ella. Ante la policía, como se ha desvelado esta misma semana, el joven reconoce que sus relaciones eran tóxicas, que se producían episodios que no deberían haber sucedido y que todo era fruto del abuso de las drogas y sus problemas mentales. Una confesión a medias, pues mantiene firme que jamás las ha tocado, que no hay opción a aceptar como real las agresiones físicas contra sus dos exnovias. Y eso que la última terminó con una conmoción cerebral en el hospital, la misma noche en la que él fue detenido y durmió en el calabozo.