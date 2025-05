Felipe y Letizia hacen puente: los planes que se traen entre manos

Los Reyes Felipe y Letizia no paran. La agenda oficial está repleta de compromisos, mientras que sus quehaceres diarios les deja poco respiro. Todavía es martes y ha dado comienzo otra semana que sacar adelante en representación de la Corona. Este domingo regresaban desde Austria, donde asistieron al 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen, pero ya están de nuevo de regreso en Madrid. Lo hacen con las miras puestas a ese hueco que marca la agenda oficial y que con tantas ganas desean que llegue.

La semana no será tranquila en cuanto a actos públicos y citas con la prensa, siempre hay más tareas que sacar adelante en las que los medios no son convocados. Los Reyes no solo trabajan cuando hay flashes alumbrando sus movimientos y también son tediosos algunos asuntos a puerta cerrada. Tan solo se informan de aquellas con proyección pública e institucional, como así serán las audiencias, reuniones, ceremonias y actos agendados para estos días, antes de hacer de nuevo un alto para descansar. ¿Preparan un viaje?

Los Reyes Felipe VI y Letizia Gtres

Días intensos para los Reyes antes del merecido descanso

Quizá para poder irse tranquilos sin mirar atrás a la oficina, los Reyes han intensificado la agenda oficial para este martes y miércoles. Y es que el jueves tienen fiesta. Para este martes 13 de mayo, la Reina Letizia tiene una reunión de trabajo con una representación de las entidades firmantes de la propuesta de Pacto de Estado ‘Protegiendo a la infancia y la adolescencia en el entorno digital’. Por su lado, su marido estará en la audiencia con María Teresa Gisbert Jordá, Fiscal de Sala coordinadora de la Fiscalía General del Estado.

Después el Rey Felipe tiene una cita importante recogida en su agenda, pues se celebra la ceremonia de su investidura como Doctor Honoris Causa en Derecho, en acto conjunto con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, como Doctor Honoris Causa en Economía. La Universidad de Coimbra les reconoce esta distinción y les invita a posar para la foto ante los medios este miércoles 14 de mayo. Hará lo propio después en el encuentro Cotec Europa 2025. Ahí quizá comience a mirar su reloj, pues pronto comenzarán sus días de asueto.Lo mismo Letizia, desde Murcia, donde acudirá al ‘Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja’.

Felipe y Letizia han dejado un destacado vacío en su agenda oficial. No pasa desapercibido el hecho de que tan solo trabajarán hasta este miércoles 14 de mayo, dejando libre el jueves y el viernes. Cabe destacar que el jueves es festivo en Madrid, al celebrarse las fiestas de San Isidro. Con ello, se presupone que los Reyes piensan cogerse un puente para ellos, empalmando el jueves y el viernes con el fin de semana. Ahora bien, sus planes, como viene siendo habitual, será un secreto. Desde el gabinete de comunicación de palacio no se informan sobre los pasos que dan en su vertiente privada, de ahí que no se detalle si estarán descansando estos días o si, por el contrario, aprovechen para hacer una escapada.