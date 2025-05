La princesa Leonor comparte esta afición con la Reina Sofía, la Infanta Cristina y hasta Kate Middleton

Casa Real movilizó un destacado despliegue mediático para celebrar la graduación de la Infanta Sofía. Se aprovechó al máximo su perfil oficial en Instagram para compartir varias imágenes y vídeos con la benjamina como protagonista, a la que también llegaron mensajes de felicitación desde el otro lado del charco, donde se encuentra su hermana, la Princesa Leonor, a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Uno de los vídeos publicados incluía imágenes inéditas de la Princesa y la Infanta, algunas tomadas por la heredera del trono, que por lo visto comparte con su abuela paterna, la Reina Sofía, la afición por la fotografía.

La Princesa Leonor comparte afición con su abuela, la Reina Sofía

De la esposa de don Juan Carlos I y su afición destacan en “Vanitatis” que “no había momento que se le resistiera y en cada celebración, allí estaba ella, cámara en mano. La madre de Felipe VI ha mantenido su afición por la fotografía durante décadas, aunque ahora, al ser todos ya mayores y no haber tantos encuentros festivos, no puede fotografiar a la familia, su objetivo más preciado”.

La reina Sofía recibe en audiencia a una representación de la Confederación de Alzheimer CEAFA javier lizón Agencia EFE

Una pasión que ha heredado su hija, la Infanta Cristina, que incluso contaba con su propia cámara de fotos profesional. Sin embargo, con la llegada de los teléfonos móviles inteligentes, cuyos objetivos cuentan cada vez con más resolución, su cámara ha quedado relegada a un segundo plano, mientras que la Reina Sofía sigue revelando imágenes “a la antigua” siempre que puede.

También la princesa Leonor parece haber cogido el gusto al noble arte de la fotografía, e incluso su padre, el Rey Felipe VI, al que la semana pasada pudimos ver haciendo las veces de improvisado paparazzo, fotografiando a la Reina Letizia y a la Infanta Sofía durante la graduación con su teléfono móvil.

Kate Middleton, también amante de la fotografía

Una afición que parece destacar entre la realeza, puesto que también llama la atención de Kate Middleton. La Princesa de Gales firma muchas de las imágenes que se comparten en las redes sociales oficiales de la Corona británica, especialmente aquellas en las que aparecen sus hijos o su marido.

Cabe recordar la polémica que se formó sobre el extraño retoque que se vio en una imagen publicada antes de anunciar que padecía cáncer, hasta el punto de que la Princesa de Gales se vio obligada a dar explicaciones y a confesar que, como fotógrafa en ciernes, todavía tenía mucho que aprender sobre el retoque digital.