Isabel Pantoja da carpetazo a Cantora para siempre: el paso definitivo

La vida de Isabel Pantoja vuelve a dar un vuelco. No tanto en sus relaciones familiares, que continúan rotas. Vive ajena a lo que le sucede a sus hijos, permaneciendo lejos de la boda de su hija y el nacimiento de su último nieto. También sin preocuparse por cómo está su vástago, Kiko Rivera, tras su ruptura matrimonial de Irene Rosales. Quizá siga la actualidad de lo sucedido en la prensa, pero no tiene intención alguna de convertirse en protagonista de la noticia. Bastante tiene con sus propios problemas, sobre todo con los económicos. Esos que le han llevado a dar tumbos de un lado para otro, hasta acabar de nuevo en Cantora. Hasta ahora.

Y es que la tonadillera está cerrando de manera definitiva este capítulo en su vida, después de haber puesto punto y final a su estancia de un año en Madrid. Las cosas en la capital no le han ido tan bien como tenía planeado y, junto a su hermano Agustín, hizo las maletas, recogió sus bártulos y regresó a la finca que suponía la joya inmobiliaria de su imperio, Cantora. Ahora, vuelve a abandonarla, pero esta vez el paso que ha dado es definitivo, como así informa este miércoles Antonio Rossi desde ‘El tiempo justo’.

Isabel Pantoja cierra las puertas de Cantora

Los últimos movimientos de la cantante se han centrado en dejar atrás la finca gaditana en la que un día fue feliz con Paquirri, con sus hijos, rodeada de amigos. Ha vuelto a hacer las maletas, se habla de incluso de que son 60, las cuales ya han sido cargadas a un camión de mudanzas. Las imágenes del vehículo de ingentes dimensiones entrando en la propiedad y aparcando frente a las puertas de la vivienda no dejan lugar a dudas. Ha realizado varios viajes, pues el volumen de pertenencias de la artista es inmenso, con muchos recuerdos que desea que le acompañen a su nuevo destino.

Tiene la mirada fijada en República Dominicana, donde ansía comenzar de cero. Quiere alejarse de las polémicas que lleva años arrastrando, así como de las deudas que le pisan los talones: “Está arruinada. Oficialmente, no tiene nada, no tiene ni un duro. No tiene para nada, ni para el supermercado”, sentencia el citado periodista en el programa de Telecinco. Este miércoles amplia la información y subraya que “desde hace días no está ya en Cantora”, después de haberla vaciado por completo de muebles, pertenencias y recuerdos.

“Está cuidándose mucho y no habla absolutamente con nadie. Está controlando los tiempos al completo. Kiko Rivera se enterará hoy de que Cantora está vacía, completamente vacía, no hay nada. Solo los tabiques y el techo. Allí ya no va a volver, ella ya no tiene las llaves. Aquello ya se ha acabado. Cantora para Isabel Pantoja ya es el pasado. Es verdad que sobre el papel, como en todo este tipo de cosas que entramos en temas financieros… pero ya no hay nada y no piensa volver”, sentencia Rossi, que deja claro que “todo lo que hemos visto de aquella casa, eso ya no existe”.