Letizia se viste de Reina: de la Tiara Rusa al Collar de Omán y su vestido español más majestuoso de The 2nd Skin Co.

El Palacio Real de Madrid ha vuelto a convertirse esta noche en el epicentro de la diplomacia y la elegancia con motivo de la Cena de Gala en honor al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, que realiza una visita de Estado a España. Como anfitriona, la Reina Letizia ha vuelto a demostrar por qué es una de las royals europeas más elegantes, apostando por un vestido azul noche de The 2nd Skin Co., una de sus piezas más recordadas y aplaudidas.

El diseño, confeccionado en satinado de seda, con falda de amplio volumen, mangas francesas y un cinturón a tono que realza la silueta, aporta una majestuosidad sobria y muy contemporánea. Se trata del mismo modelo que lució durante la cena de Gala del pasado año en Holanda con el mismo vestido, y que esta noche ha vuelto a brillar con luz propia bajo las lámparas del Salón del Trono.

La Tiara Rusa: la joya de María Cristina que vuelve a brillar

El detalle más llamativo del look ha sido la espectacular Tiara Rusa, también conocida como la tiara de María Cristina, una pieza histórica realizada en platino, diamantes y perlas. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando fue encargada por la reina María Cristina de Austria, viuda de Alfonso XII.

El look de la Reina Letizia. GTRES

Inspirada en las tradicionales kokoshnik rusas, esta tiara ha pasado por varias generaciones de la Familia Real: fue lucida por la infanta Margarita, por Doña Sofía en distintos actos internacionales y por Simonet a Gómez-Acebo en su boda. Ahora, Letizia la rescata del joyero real y la convierte de nuevo en protagonista, adaptándola a su estilo elegante y contenido.

El Collar de Omán, un gesto diplomático lleno de significado

La Reina ha completado su estilismo con el Collar de Omán, una distinción otorgada por el propio Sultán y que Letizia ha lucido con orgullo en esta cena de Estado. Esta joya, símbolo de la amistad entre ambos países, ha sustituido a las condecoraciones españolas habituales, como la Orden de Carlos III, aportando un aire inédito y profundamente diplomático al conjunto.

El look de la Reina Letizia. Gtres

El resultado es un equilibrio perfecto entre la herencia de la monarquía española y el protocolo internacional. El collar, de diseño imponente y cargado de significado, destaca sobre el azul intenso del vestido y aporta un toque solemne sin recargar el conjunto.

Pendientes de chatones y una melena suelta con ondas suaves

En cuanto a los complementos, Letizia ha escogido unos pendientes de chatones, discretos pero brillantes, que combinan a la perfección con las líneas clásicas de la tiara. Para el peinado, ha apostado por una melena suelta con ondas marcadas, que enmarca su rostro con naturalidad, y un maquillaje en tonos neutros que resalta su mirada sin restar protagonismo a las joyas.

Una Reina impecable entre la historia y la diplomacia

El look de la Reina Letizia en esta Cena de Gala representa a la perfección la unión entre tradición, diseño español y gesto diplomático. La elección del vestido de The 2nd Skin Co., la Tiara Rusa y el Collar de Omán conforman una imagen de poder y elegancia, profundamente regia, que reafirma su papel como una de las figuras más influyentes y admiradas de la realeza europea.