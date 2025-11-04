La Reina Letizia da una lección de elegancia clásica con abrigo negro y lazada al recibir al Sultán de Omán en el Palacio Real

Madrid se viste hoy de gala para recibir al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en su primera Visita de Estado a España. En una ceremonia solemne celebrada en el Palacio Real, los Reyes Felipe y Letizia han dado la bienvenida oficial al monarca omaní, en un acto marcado por el protocolo, la elegancia y la impecable puesta en escena.

Para la ocasión, la Reina Letizia ha apostado por un look de invierno sobrio pero lleno de matices de estilo, combinando su vestido con lazada al cuello gris de Pertegaz con flores bordadas, uno de sus recursos más femeninos y recurrentes en actos institucionales, con un abrigo negro de líneas clásicas y cinturón anudado a la cintura. Una silueta refinada que potencia su porte y transmite sobriedad, elegancia y respeto, en sintonía con el carácter oficial del evento.

El guiño diplomático de un look medido al detalle

En su conjunto, el estilismo refleja a la perfección el tono diplomático del recibimiento. El negro, color predominante, aporta solemnidad y equilibrio, mientras que la lazada al cuello introduce una nota de delicadeza y feminidad muy característica de la Reina. Letizia ha acompañado el look con unos salones negros de tacón medio y un bolso estructurado en el mismo tono, completando así una imagen pulida y discreta.

Recepción de los Reyes al sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said. Mariscal Agencia EFE

El toque final lo ha puesto con una diadema negra, colocada sobre el cabello suelto y perfectamente alisado, que aporta un aire clásico, casi de inspiración británica, recordando que las diademas se han convertido en uno de sus accesorios más distintivos en los actos oficiales de alto rango.

Un preludio elegante antes de la cena de gala

El recibimiento al Sultán de Omán marca el inicio de una agenda oficial de tres días en España. Esta noche, los Reyes ofrecerán una cena de gala en el Palacio Real en honor a Su Majestad Haitham Bin Tarik, donde se espera que Doña Letizia luzca esta noche un estilismo de gala con tiara, como dicta el protocolo.

A la espera de ese look de gala, la Reina ha demostrado una vez más su maestría al adaptar su estilo al contexto: sofisticación contenida, sin excesos, pero con una presencia impecable que reafirma su posición como uno de los referentes de elegancia europea más admirados.

Con este estilismo, Doña Letizia deja claro que en los grandes actos de Estado no hay margen para la improvisación: cada detalle comunica. Y hoy, su mensaje ha sido claro —respeto, diplomacia y elegancia atemporal.