Juan Carlos disfruta de una comida en su restaurante favorito en O' Grove tras la publicación de sus memorias en Francia

Este miércoles 5 de noviembre se ha publicado "Reconciliación", el libro de Don Juan Carlos. Aunque no será hasta el próximo mes de diciembre cuando salga a la venta en España, lo cierto es que no se habla de otra cosa en nuestro país. El Rey, además, protagoniza la última portada dela revista "¡Hola!".

El regreso de Don Juan Carlos a España

Coincidiendo con el día de la publicación de sus memorias, Don Juan Carlos ha aterrizado esta mañana en Vigo. Sanxenxo se ha convertido en su refugio durante todas sus visitas que ha realzado en estos últimos años a nuestro país tras instalarse en Abu Dabi en 2020. Su íntimo amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, ejerce siempre de anfitrión. Ambos comparten su misma pasión por las regatas.

El Rey emérito Juan Carlos I en O Grove Elena Fernández Europa Press

Tras aterrizar en Vigo, el Rey ha disfrutado de una comida con amigos en D' Berto, su marisquería favorita de O' Grove. A la salida del restaurante, Don Juan Carlos ha expresado que tiene "muchas" ganas de volver a vivir en España. Tranquilo y sonriente tras reencontrarse con su círculo más cercano, el padre de Don Felipe VI se ha montado en el coche de Pedro Campos y ha abandonado el local tras la velada.

El perdón de Don Juan Carlos a la Reina Sofía

Uno de los fragmentos que más ha dado de qué hablar de las memorias de Don Juan Carlos es el que le dedica a la Reina Sofía. "Nada podrá borrar nunca mis profundos sentimientos hacia mi esposa Sofía. Mi reina, incluso a pesar de algunos deslices. Sigo muy unido a mi mujer, que conserva toda mi admiración y mi afecto. No hay nadie igual en mi vida", expresa sobre la Reina. "Sofi’ no tiene igual en mi vida y seguirá siendo así (...) Es una mujer excepcional, íntegra, bondadosa...España no pudo tener una Reina más irreprochable".