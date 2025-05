La Princesa Leonor envía un vídeo felicitando a la Infanta Sofía por su graduación: uniforme de guardiamarina de verano + moño trenzado impoluto

Este sábado ha tenido lugar la graduación del Bachiller Internacional de la Infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales, evento al que no dudaron en asistir los Reyes Felipe y Letizia con rostros emocionados y orgullosos. En cambio, la Princesa Leonor no pudo desplazarse debido a que actualmente se encuentra en su ruta en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano a su último destino: Nueva York. No obstante, este no ha sido motivo de no estar presente de alguna manera. Y es que Leonor ha enviado un emotivo vídeo a su hermana felicitándole por su graduación en el que le hemos vuelto a ver con el uniforme de guardiamarina de verano junto con su peinado fetiche, como es el moño trenzado.

Una graduación de la Infanta Sofía en la que, además de palpar satisfacción y conmoción, también ha habido el buen gusto por la moda. Mientras que la Reina Letizia ha deslumbrado con su traje rojo icónico de Hugo Boss (que ya hemos visto en dos ocasiones más), la monarca no ha dudado en confiar en la firma española Mango con un mono largo drapeado. La heredera al trono no se ha querido perder nada de este acontecimiento desde el otro lado del charco, donde está afrontando la última etapa de su crucero de instrucción. Y si hace apenas dos días le vimos con el uniforme de gala de la Armada para conocer a la primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, ahora ha vuelto a su uniforme de guardiamarina de verano más socorrido en los últimos cuatro meses.

Leonor envía un vídeo felicitando a la Infanta Sofía en su graduación con el uniforme de guardiamarina de verano

Sorprendente, bonito y emotivo. Así ha sido el vídeo que ha enviado la Princesa Leonor a su hermana pequeña para felicitarle su finalización de Bachillerato Internacional en Gales. Ha comenzado con una serie de vídeos de ambas con los Reyes de España a lo largo de estos años. Sin embargo, el momento que ha cautivado a toda la ciudadanía española han sido las palabras de la monarca: "Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo". Una declaración que evidencia su buena relación, así como su conexión como hermanas.

En cuanto a indumentaria, una vez más, la Princesa Leonor ha aparecido con el uniforme de guardiamarina de verano. Se trata de un pulido traje de dos piezas en blanco compuesto por camisa de manga corta, pantalón de corte recto con cinturón y zapatillas a juego. La hija de los Reyes Felipe y Letizia contiene un detalle preciado que le diferencia del resto de sus compañeros, como son las tres condecoraciones que lleva en el pecho.

Y, por supuesto, no se iba a olvidar del peinado más favorecedor, juvenil y cómodo: el moño trenzado de la Princesa Leonor. No cabe duda de que este 24 de mayo se convertirá en una fecha recordada por la Casa Real con mucho orgullo y nostalgia.