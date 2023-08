La razón por la que la salud de Mette Marit preocupa (y mucho) a su pueblo

La familia real noruega suele ser una de las más discretas de Europa y es que no protagonizan escándalos tan sonados como la española o la británica o, en ocasiones, la sueca. Las últimas noticias sobre la primera familia de este país ponían el foco en el aniversario de boda de los reyes Harald y Sonia o los cumpleaños consecutivos de los herederos al trono, el príncipe Haakon de Noruega y la princesa Mette Marit. Además, del propio aniversario de los que están llamado a ser los próximos monarcas, que acaban de cumplir 22 años como marido y mujer.

Pero entre tanta celebración y festejo, ha surgido una profunda preocupación y es que se está tratando de desviar el foco de la salud de la princesa Mette Marit, algo que no logra suceder entre el pueblo, que no sabe muy bien qué le está sucediendo. Mientras que la Casa Real está preparando eventos para celebrar como se merece estos acontecimientos, como los 50 años de casados de los soberanos que tuvo lugar el pasado fin de semana. Fue todo un fiestón al que acudieron personalidades destacadas, pero quien no llegó a brillar demasiado fue la princesa, que no se encontraba del todo bien, aunque sí quiso estar. Después, se ha cogido unos días de descanso, algo así como una baja de sus funciones públicas.

Desde palacio han informado de que la princesa Mette Marit se ha visto obligada a echar de nuevo el freno en su rutina y alejarse un tiempo de las actividades de representación de la Corona. Desde hace unos años batalla con problemas de salud graves como es la fibrosis pulmonar que arrastra y que le impide llevar una vida completamente normal. A veces su afección le obliga a parar y recluirse en casa para preocuparse tan solo de su propio bienestar. Y así parece que ha vuelto a suceder, con la consiguiente preocupación entre su pueblo por no ofrecerse muchos más datos sobre su estado real.

Este mismo miércoles, los herederos al trono noruego tenían un compromiso apuntado en la agenda, pero al final la princesa Mette Marit no ha podido acompañar a su marido. Desde la propia Casa Real se ha dado a conocer su ausencia antes de llegar la ahora prevista, pero no se han dado mayores informaciones sobre su estado, lo que siempre es una invitación a que surjan especulaciones en las redes sociales o malos entendidos en los medios de comunicación.

Oficialmente tan solo han afirmado que necesita descansar, aunque no se precisa tampoco el motivo de su cansancio, que muchos presuponen que se debe a los festejos por sus cumpleaños y los aniversarios de boda. Pero sabiendo que la princesa Mette Marit sufre una fibrosis pulmonar, la preocupación es evidente siempre que su salud se resiente. El propio príncipe Haakon concedió una entrevista con motivo de su 50 aniversario y aprovechó la ocasión para mostrar su orgullo por el esfuerzo que realiza su mujer cada día para sacar adelante todo, a pesar de su delicada salud. Algo que, en ocasiones, es imposible, como así acaba de suceder.