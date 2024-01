El Rey Felipe VI, el monarca más trabajador de Europa por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, el Rey Felipe VI se ha consagrado como el monarca más trabajador de Europa en el ranking que elabora anualmente UFO No More, un medio especializado en casas reales que cuenta con miles de seguidores alrededor del Viejo Continente. En su informe, que no incluye a los Reyes Carlos III y Camila, se indica que nuestro jefe de Estado estuvo ocupado durante 193 días en 2023, un día menos que en 2024.

Un año más, junio fue el mes más ajetreado para el Rey Felipe VI, sumando 23 días en los que tuvo que atender algún tipo de acto. En cambio, agosto fue el más relajado, con una agenda reducida que le ocupó poco más de una semana.

Al Rey Felipe VI le siguen el príncipe Alberto de Mónaco, con 172 días trabajados; el príncipe Haakon de Noruega, con 160; y el Rey Felipe de Bélgica, con 142.

En cuanto a la Reina Letizia, Su Majestad ha visto reducida su agenda en comparación con el año pasado y ha ocupado 104 días en 2023, 19 menos que en 2022. Aun así, se mantiene en el top 3 de las consortes más trabajadoras de Europa, solo por detrás de la Reina Silvia de Suecia, con 124 días trabajados; y la Reina Máxima de los Países Bajos, con 108.

La Reina Letizia en Tudela Gtres

Llama la atención que, a pesar del notable incremento de sus responsabilidades con la Corona -tras jurar lealtad a la Constitución y dar comienzo a su formación militar-, la agenda de la princesa Leonor solo ha estado ocupada dos días más que el año anterior, con 13 trabajados en 2023. En cambio, su hermana, la infanta Sofía, ha trabajado 2 días más que en 2022, 11.

En total, la familia real ha trabajado 213 días en 2023, lo que supone un 58,3 % del conjunto de las jornadas del año.

UFO No More señala que "es importante tener en cuenta que hay innumerables horas de trabajo y reuniones privadas detrás de escena que no conocemos y, por lo tanto, no podemos incluir en este recuento".