El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, de los monarcas más trabajadores de Europa

El Rey Felipe VI es el monarca europeo que más ha trabajado en 2022. Así lo asegura el portal especializado “UFO No More”, que ha contabilizado 194 días en los que el soberano desempeñó sus funciones como jefe de Estado de cara al público. Por su parte, la Reina Letizia le sigue muy de cerca, con 123 días, situándose solo por detrás de Felipe de Bélgica, Haakon de Noruega, Victoria y Carlos Gustavo de Suecia.

Marzo fue el mes más ajetreado para la Reina Letizia, con un total de 16 compromisos atendidos, mientras que para el Rey Felipe VI fue junio, con 23 citas atendidas.

Además, “UFO No More” destaca el aumento de actos en la agenda de la Reina Sofía, que ha sumado 6 eventos en comparación al año anterior, haciendo un total de 24.

Por su parte, la princesa Leonor mantiene los 11 compromisos oficiales que atendió en 2021, concentrándose la mayoría en los meses de verano, cuando está de vacaciones y regresa a España desde el UWC Atlantic College de Gales. En el caso de la infanta Sofía, ha visto reducida en 2 actos su agenda oficial, asistiendo a un total de 9, casi todos, también, en la época estival.

En total, el portal citado anteriormente contabiliza 219 días trabajados por la Familia Real, cerca de un 60 % de todos los del año. A partir de 2019, la cifra ha ido creciendo desde los 205 días que se registraron entonces.

La princesa Leonor atendió un total de 11 compromisos en 2022 FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Del mismo modo, “UFO No More” recalca que “es importante tener en cuenta que hay innumerables horas de trabajo y reuniones privadas detrás de escena que no conocemos y, por lo tanto, no podemos incluir en este recuento”.

En el lado opuesto se encuentra la princesa Mary de Dinamarca, que, con 83 días trabajados en 2022, se ha convertido en la “royal” con menos compromisos atendidos del recuento.