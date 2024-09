El Rey Juan Carlos sale de Abu Dabi para arropar a los hermanos Gómez-Acebo en su duelo

La tragedia ha azotado con especial crudeza a la familia Gómez-Acebo, que este domingo 8 de septiembre se reúne para dar el último adiós a Juan Gómez-Acebo. El hijo mayor de la infanta Pilar de Borbónperdía la vida a los 54 años víctima de un cáncer con el que llevaba tiempo batallando. Lo hacía tan solo cinco meses después de despedirse de su hermano Fernando, que falleció a primeros de marzo con 49 años por problemas respiratorios de manera inesperada. Mucho dolor que hace que la familia haga piña para afrontar el duelo, al que se sumará también el propio Rey Juan Carlos, que ya ha abandonado Abu Dabi con destino a Madrid.

Juan Gómez Acebo Gtres

La Familia Real estará este domingo en la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas, popularmente conocida como la Castrense, en pleno corazón de Madrid. Allí se espera que estén los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, así como los Eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, además de las infantas Cristina y Elena con sus hijos. También los tres hermanos Gómez-Acebo que han sobrevivido a este verano negro, que aúnan fuerzas también con sus primos los Zurita, para aligerar la carga del dolor y el vacío que ha dejado Juan con su marcha, tan solo cinco meses después de hacerlo Fernando sin previo aviso.

En un primer momento se manejaron varias fechas en agosto para fijar la misa funeral en honor al vizconde de la Torre. No obstante, se asegura que se ha aplazado hasta este mismo domingo para asegurar que el Rey Juan Carlos pueda estar en el último adiós a su sobrino, pues antes sus compromisos personales se lo impedían. Entre ellos, acudir a las distintas convocatorias de las regatas en el Club Náutico de Sanxenxo, donde tiene también una nueva cita a finales del presente mes, para un nuevo encuentro en la categoría de 6 metros en la que participa. Pero antes toca el momento de refugiarse en los suyos y ayudar a que sus sobrinos encuentren consuelo tras la muerte de sus hermanos.

Simoneta, Bruno y Beltrán Gómez Acebo Gtres

El Rey Juan Carlos no faltará a la cita con los Gómez-Acebo en el templo madrileño. Este viernes 6 ha tomado un vuelo regular procedente de Abu Dabi con destino a la capital patria, como así aseguran desde la revista ‘Hola’. Un viaje exprés que, como los anteriores, el Emérito realizará tratando de cubrir sus pasos y no hacer demasiado ruido. No quiere que las miradas indiscretas se fijen en él, de ahí que haya elegido estratégicamente el hotel Four Seasons como el idóneo para hospedarse durante este fin de semana, como así confirman desde la citada publicación. Un enclave privilegiado en el corazón de la ciudad, con todos los servicios a su disposición, pero, sobre todo, con accesos diversos para entrar y salir sin ser visto ni rendir cuentas con los paparazzi que aguarden a las puertas del complejo.