Última hora: Ernesto de Hannover empeora y es trasladado a la UCI

La preocupación por el estado de salud del príncipe Ernesto de Hannover sigue ahí. Lleva una semana ingresado en la clínica Ruber Internacional de Madrid y son más los datos que se desconocen, que las certezas que se han logrado confirmar. Lo que sí parece evidente es que la alarma por su situación ha crecido y la preocupación por él es cada vez mayor, a pesar de que su novia, Claudia, Stilianopoulos, trató de tranquilizar a todos. No lo consiguió.

Las últimas informaciones que la hija de Pitita Riduejo ha ofrecido sobre su pareja no llaman a la tranquilidad. Desde hace tres años está a su lado y se ha convertido en uno de los principales pilares de su vida. Quizá uno de los pocos, pues dos de sus hijos han decidido darle la espalda y no saber nada de él, incluso en su preocupante bache de salud. Ahora, Claudia reconoce estar “muy preocupada”, porque su pareja no está reaccionando como se esperaba a los cuidados médicos.

Ernesto de Hannover, en la UCI

Son muchos los detalles que se desconocen aún sobre el ingreso en el hospital del príncipe Ernesto de Hannover. Por ejemplo, el motivo real. Desde que se conoció la noticia se entendió como un empeoramiento en su recuperación, tras haber pasado el pasado mes de diciembre por quirófano para operarse de la cadera. Al parecer, aunque se ha dado por sentado de que este era el mal que aquejaba, su pareja ha querido ahora despejar la duda y descartar que sea esto lo que le sucede en realidad.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos Gtres

“No tiene nada que ver con la cadera”, explica Claudia a ‘Informalia’, destacando además que el que fuese marido de la princesa Carolina de Mónaco no está en planta, sino que ahora ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Ha experimentado un empeoramiento en su situación. Aquí está bajo los constantes cuidados médicos que necesita, hasta que de nuevo se estabilice su situación y pueda regresar a planta. Hace tan solo unos días la propia Claudia decía que su pareja estaba positivo y que estaba reaccionando bien al tratamiento planteado por los profesionales. Ahora ha sufrido un revés en su avance.

Continúa el misterio sobre qué es lo que le sucede en realidad al príncipe Ernesto de Hannover. El aristócrata alemán arrastra problemas de salud desde el pasado mes de diciembre cuando sufrió una caída y tuvo que ser operado de la cadera. Aunque desde entonces su salud ha preocupado a sus allegados, se asegura ahora que su nuevo ingreso no tiene nada que ver con este percance. Desde el citado medio se habla de un mal de páncreas y destacan que el protagonista es diabético, lo que podría explicar su traslado a la UCI ante un empeoramiento de su situación. Las próximas horas serán cruciales.