La novia de Ernesto de Hannover da la última hora sobre su estado en el hospital

La preocupación por el estado de salud de Ernesto de Hannover no hace más que crecer en las últimas horas. Desde el pasado jueves permanece una vez más ingresado en la clínica Ruber Internacional de Madrid, donde se han desplazado sus seres queridos para acompañarle y no soltarle la mano durante su convalecencia. La cadera sigue dándole guerra, después de que el pasado mes de diciembre tuviese que ser operado.

La intervención no ha conseguido el resultado deseado, como ya venía comentándose desde las últimas semanas en la prensa alemana. Sin embargo, su situación ha empeorado de manera drástica y ya hay cierta preocupación reinante. Para aclarar cómo está en estos momentos, su actual pareja, Claudia Stilianopoulos, ha actualizado la información sobre su recuperación. Está en manos de los mejores profesionales y también acompañado de sus íntimos.

Ernesto de Hannover continúa ingresado

Cerca de cumplir una semana en el hospital, el exmarido de la princesa Carolina de Mónaco –aunque su matrimonio aún no está disuelto- sigue ingresado. Desde ‘Vanitatis’ informaban que había sido necesario esta hospitalización ante un tremendo bajón anímico que ha experimentado el aristócrata. No está solo, su hijo Christian, con el que más contacto tiene, está a su lado en la capital, junto a su mujer Sassa de Osma. Pero quien vela más por él es Claudia, su novia.

El príncipe Ernesto de Hannover en una imagen de archivo Gtres

La hija de Pitita Ridruejo ha sido vista en las inmediaciones del centro médico en sus constantes visitas a su pareja. Conocedora de la intranquilidad reinante ante la idea de un empeoramiento en el estado de Ernesto de Hannover tras su operación de cadera, ha querido dar unas pinceladas sobre su situación. Se desconoce con exactitud el diagnóstico o el tratamiento que está siguiendo en el hospital, pero gracias a su pareja se ha podido conocer que está “tranquilo” y que “su estado de ánimo es optimista”, como así ha asegurado a ‘Informalia’.

No se han querido añadir más detalles sobre Ernesto de Hannover o su cuadro clínico. Desde que pasó por quirófano en diciembre su salud preocupa, y mucho, a sus seres queridos. El jefe de la casa real de Hannover ha tenido problemas de movilidad y parece que no ha llevado bien la tarea de rehabilitación y recuperación posoperatoria. Esto le habría llevado de nuevo al hospital, donde su hijo, su nuera y su novia velan por él. También tratan de que no se filtre nada a la prensa, más allá de la escueta actualización realizada por la diseñadora.