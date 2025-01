Carolina de Mónaco cumple 68 años: elegancia, influencia y autoridad frente a Charlène

Carolina de Mónaco de está hoy de celebración. La hermana del príncipe Alberto cumple 68 años sin intención de jubilarse y siendo la mujer más influyente del principado, muy a pesar de la princesa Charlène. La relación entre ambas nunca ha sido fluida y la hija de Grace continúa con su agenda muy activa, a pesar de su gran discreción en lo que respecta a su vida privada.

De hecho, se desconoce si celebrará su 68 cumpleaños y la última vez que hubo constancia de una reunión familiar por su aniversario fue en 2017, cuando cumplió 60 años. "En los últimos años no ha querido hacer nada especial, así que no me hago a la idea de cómo se debe sentir al cumplir los 60", explicó en su día el príncipe Alberto para la revista "¡Hola!".

Desde que regresó Charlène al principado tras su bache de salud, los Grimaldi han optado por la aparente reconciliación familiar, manteniendo una relación políticamente correcta a pesar de sus diferencias.

Carolina de Mónaco junto a los príncipes Charlène y Alberto Gtres

Carolina de Mónaco continúa teniendo la autoridad y tiene la última palabra. Tanto es así, que su hermano siempre le consulta a la hora de tomar decisiones importantes. "Confío mucho en ella: es extremadamente brillante y sensata. También confío en Charlène, pero Carolina es mi hermana y la conozco desde hace más tiempo. Por eso suelo consultarle cuando no estoy demasiado convencido de cómo manejar alguna situación. Tiene muy buen juicio", declaró el propio Alberto de Mónaco sobre su hermana.

Según un estudio de "Monaco Tribune", Carolina de Mónaco es la " embajadora natural del Principado en cultura y artes" por su papel activo en lo que se refiere a la cultura del principado. Su hija Carlota es la sucesora de Carolina y la princesa Charlène está muy lejos de ocupar el lugar de su cuñada.