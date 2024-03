El vídeo de Kate Middleton haciendo la compra que acalla la "locura de las redes sociales"

Este lunes saltaba a los medios británicos la noticia de queKate Middleton se había dejado ver “relajada y saludable” en una tienda agrícola que hay a un kilómetro y medio de su residencia en Adelaide Cottage. En un primer momento los rumores sobre su recuperación no han dejado de pronunciarse debido a que no había pruebas gráficas de ello. Pero, como ha recogido el medio “The Sun”, parece que otro cliente de la tienda logró grabarla sin que ni ella ni el príncipe William se dieran cuenta.

Durante toda la jornada de este lunes han sido muchos expertos en protocolo de la familia real británica los que han dudado de la fiabilidad de esta información. Desde “Así es la vida” han llegado a llamar a la Windsor Farm Shop para saber algo más acerca de esta escapada en la que se puede dejar entrever que el estado de la princesa progresa adecuadamente y que más pronto que tarde regresará a la vida pública. Sin embargo, no se ha podido contrastar la información sobre esta salida y los empleados del establecimiento se han limitado a decir que “no vamos a dar declaraciones”. Ahora, el medio “The Sun” ha contrastado su información al compartir fotos en exclusiva en las que se puede ver a Kate acompañada del príncipe William muy alegre de poder disfrutar del aire libre.

Windsor Farm Shop WFS

La pareja que sale en las imágenes se mostró sonriente y relajada luciendo ropa informal para hacer la compra. Lo que llama la atención es que el resto de los clientes no parecen percatarse de la presencia de estos miembros de la familia real que tanto han dado que hablar en los últimos meses.

El que ha tomado el vídeo de la pareja fue un cliente que se mostró entusiasmado por ver al fin el estado de la princesa: “Noté a una pareja eligiendo hogazas de pan y la mujer volvió la cara y sentí como si hubiera visto esa cara antes. Me resultaba familiar. La conocía de alguna parte”, comenzó diciendo a “The Sun”. “Entonces William se volvió y pensé 'espera, conozco a esta persona'. Le dije al personal 'creo que son ellos' mientras pagaba. Fui a mi coche y cuando salieron de la tienda simplemente los grabé. Creo que salieron por una puerta del terreno. Simplemente desaparecieron y no vi ningún vehículo”, aseguró el cliente que supuestamente se los encontró por casualidad.

“No me dio la impresión de que estuvieran ocultando quiénes eran, pero supongo que no sabían cómo reaccionaría la gente. Se había especulado mucho sobre su paradero y tuve la sensación de que simplemente querían ser rápidos. Kate parecía feliz y relajada. Parecían felices de poder ir a una tienda y socializar. Kate se mostró aliviada, como si fuera un éxito ir a una tienda. Se sentía natural”, no fue el único testigo que dio fe de ello, pero fue el único al que se le ocurrió sacar el móvil.

Como el citado medio recoge, las imágenes se dieron a conocer después de que apareciera en portada la escapada del pasado sábado de los príncipes de Gales a un supermercado ecológico. Lo que más llamó la atención de esta exclusiva es que no hubiera ningún reportaje gráfico, pero esto tendría un motivo según los editores de “The Sun”. “Hemos decidido informar sobre su aparición en el periódico de ayer y mostrar las imágenes hoy. Esto es un intento por poner fin a lo que el Palacio ha llamado la ‘locura de las redes sociales’”, indican desde el citado medio para proseguir hablando del estado de Kate. A pesar de que la princesa parece que está saludable y en forma, permanecerá bajo supervisión médica y no trabajará hasta el próximo mes. Por el momento no se ha dado una fecha exacta para su regreso al servicio público, pero se barajan varias posibilidades.