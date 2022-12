Cirujanos plásticos: estos son los médicos en los que confían las celebrities

Profesionalidad. Esa es la palabra que mejor define a estos diez grandes de la cirugía plástica en España. Ellos, los ocho cincelan en nuestro país rostros, caderas y pechos de los famosos de las revistas del corazón, pero también de millonarios, políticos y miembros de la aristocracia. Sus clínicas ofrecen un confort sofisticado y también la última tecnología diseñada para rellenar, cortar, alisar y modelar cada esquina de un cuerpo humano. Son los más brillantes de una profesión en alza. Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, en el año 2022 y aún con la pandemia ha habido más intervenciones que el año 2010 Y la cifra tiene una tendencia creciente. En LA RAZÓN quisimos conocer cuál es el secreto de su éxito.

Los pacientes acuden a los cirujanos plásticos con expectativas, y algunos con las fotografías de Brad Pitt y Angelina Jolie bajo el brazo.

JUAN PEÑAS

Lifting facial

Es el rey del Lifting aunque su mejor trabajo fue la rinoplastia de Elsa Pataky. Peñas hace de todo, pero su especialidad son las caras, que estira y corrige con acierto: ojos, narices, labios... También ha operado a Eugenia Martínez de Irujo, a Naty Abascal y a Isabel Preysler. Pasa consulta en el paseo de la Castellana número 134. Para muchas es el mejor.

Elsa Pataky FOTO: Sergio Lopez Villar GTRES

ANTONIO DE LA FUENTE

Rinoplastia

Es el cirujano que esculpe las narices de la realeza. Casa Real y el establishment político y económico español han pasado por su consulta madrileña cercana al Paseo de la Castellana. Su paciente más célebre es la Reina de España, a quien realizó una rinoplastia «por motivos de salud», según deslizó Zarzuela. También ha operado a miembros de la familia Aguirre, a las hermanas Flores y también ha trabajado para mantener inexorable al paso del tiempo a la Reina Sofía. Cuentan los rumores que le dijo nones a Belén Esteban, quien llamó a su puerta cuando realizó uno de sus afamado cambios radicales.

La Reina Letizia FOTO: José Oliva Europa Press

JORGE ALVAREZ MARÍN

Blefaroplastia

Es la única operación que jamás me haría porque es difícil ver una blefaroplastia buena y siempre las” pillo al vuelo” . Pero como Nunca se puede decir de esta agua no beberé , si alguna vez se me pasará por la cabeza iría a un ocuplástico, un oftalmologo cirujano y estético. Las mejores operaciones de estética que he visto son del Doctor Jorge Álvarez.

Invasivos , en el año 2.010 incorporamos el bisturí de Radiofrecuencia siendo el Dr. Álvarez-Marín de los primeros en España en sustituirlo por el bisturí frio convencional , en 2.013 incorporan el primer Láser Ultrapulse Deep FX , que les permite realizar la Blefaroplastia – Láser siendo pionero en España en esta tecnología y herramienta de rejuvenecimiento periocular precisa y segura.

En 2.016 la incorporación de la Alta Definición Thermi-tight permitió al Dr. Álvarez-Marín ser el primer profesional en Europa que sustituyo el Botox periocular con la técnica Thermi-Rase, siendo nombrado formador ( no solo en España , sino en varios paises como en el Reino Unido .Si un cirujano o un profesional de la medicina quiere un rejuvenecimiento periocular todos pasan por su consulta el boca a boca entre profesionales de la medicina.

Carmen Lomana llegando al Teatro Real. FOTO: KAB GTRES

ÁNGEL MARTÍN

Lipofilling glúteos

En los últimos años se ha convertido en una de las cirugías más demandadas. Según la ISAPS (Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética) la cirugía de nalgas ha sido el procedimiento quirúrgico que más ha crecido, un 38,4% en 2019 y un 65,9% desde 2015. Las razones de este crecimiento, además de haberse puesto de moda las curvas y los voluminosos glúteos al estilo Jenifer López o Kim Kardashian, puede estar en la revolución que ha supuesto el lipofilling para conseguir unos glúteos firmes, redondos y con volumen, que hasta hace unas décadas solo se podían conseguir con implantes de prótesis.

El lipofilling es una de las técnicas más avanzadas en el ámbito de la cirugía estética, que requiere de mucha pericia por parte del cirujano y en Clínica Menorca el doctor Ángel Martín, director médico cuenta con más de 30 años de experiencia realizando remodelación corporal y siendo pionero en incorporar los avances en las técnicas de lipoescultura.

El lipofilling de glúteos es una cirugía ambulatoria mínimamente invasiva que se realiza con anestesia local y sedación. Consiste en extraer los depósitos de grasa localizados de diferentes zonas del cuerpo, puede ser del abdomen o de las caderas para injertarlos en los glúteos dándoles la forma y el volumen deseados.

Kim Kardashian FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

GEMA PÉREZ SEVILLA

Neolifting® - Lifting cervical asistido

Es de las cirugías estéticas más agradecida . Finalmente nos hemos dado cuenta que la juventud está en el tercio inferior y no en el superior ( ojos) como nos han vendido los americanos .

Técnica muy depurada que quita muchos años y da Juventud con muchísima naturalidad .

Procedimiento que sirve para quitar la papada, la piel arrugada bajo el mentón que conocemos como “cuello de gallina” o las arrugas del cuello, así como para marcar más la mandíbula y corregir los volúmenes indeseados bajo las comisuras de los labios (“mandíbula bulldog”).

Duración de la intervención: dependiendo de la zona a tratar, la intervención dura entre 2,5 y 3,5 horas.

Período de recuperación: se realiza bajo anestesia local, sedación o anestesia profunda, y a las 3-4 horas el paciente puede marcharse a casa. El tiempo de recuperación serán entre 5-10 días.

Ventajas del Neolifting®: es menos agresivo, menos invasivo, y por lo tanto conlleva menos complicaciones que el lifging tradicional. Además, sus resultados son más naturales, y ayudan a frenar el proceso fisiológico de envejecimiento.

Precio: a partir de 5.000 €.

María Patiño en una imagen de archivo FOTO: Gtres

FEDERICO MAYO

Aumento pecho

Pionero en cirugía reconstructiva, su nombre está en la agenda de las esposas de los banqueros más importantes de este país. A su talento con el bisturí se debe el resurgir como bellezón de Maribel Verdú cuando sufrió el ostracismo en su profesión hace casi una década. También ha operado a ex ministras, a Paloma Rocasolano antes de la boda de Doña Letizia, a Ariadna Gil, a los Larrañaga y a algún Borbón. Recibe en su consulta cercana a la Avenida de América de Madrid a muchas mujeres de futbolistas, como Romina Belluscio o periodistas como Mariló Montero.

Utiliza el Implante con forma anatómica TrueFixation (único implante anatómico liso del mercado) que es la prótesis mamaria de última generación, y que ha demostrado ser la que mejores resultados estéticos y menos índice de complicación de todos los implantes mamarios del mercado.

ANTONIO TAPIA

Liposucción

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética del Instituto Tapia ha entrado a formar parte del equipo de Clínicas Lola Sopeña " La Cayetana que esculpe los cuerpos de la jet”

Creada por el experto equipo de cirujanos estéticos de Clínicas Lola Sopeña (formados en su mayoría en Colombia y Venezuela) su técnica de liposucción se basa en una cirugía que extrae la mayor cantidad de grasa posible de la paciente, dando una nueva forma al cuerpo (se marca cintura, se armonizan curvas…). Las incisiones se realizan en puntos en los que no es posible detectarlos.

Trabajan con Liposucción natural, láser o váser según las necesidades del paciente (o se combinan en algunos casos) y, si el paciente lo desea y tiene las características adecuadas, la liposucción/lipoescultura se puede terminar con una lipostransferencia a glúteos o una marcación abdominal.

Los masajes postquirúrgica desde el día siguiente de la cirugía, así como la colocación de una faja adecuada durante el tiempo necesario, también marcan una clara diferencia en Clínicas Lola Sopeña.

Teresa Bueyes FOTO: Jesus Briones GTRES

VÍCTOR SALAGARAY

Injerto Capilar

Su larga trayectoria profesional le ha otorgado una plaza en la lista de los más prestigiosos cirujanos plásticos. Su filosofía absolutamente diferencial le ha convertido en una referencia de prestigio nacional e internacional. Su funcionamiento está centrado en las personas: el apoyo y la atención a los pacientes y la solución de todos los problemas capilares a través de los métodos más modernos y con un equipo multidisciplinar formado por los mejores profesionales de las ramas de Dermatología, Ginecología, Endocrinología y Cirugía Plástica, subespecializados a su vez en problemas del pelo, que se refuerza con colaboradores en otras especialidades: hematólogos, oncólogos, psicólogos, entre otros. El equipo ha sido seleccionado y está dirigido por el doctor Víctor Salagaray, que cuenta con más de 4.000 intervenciones exitosas realizadas. Por sus manos pasan profesionales de reconocido prestigio del ámbito de la política, música, cine, moda y deporte de élite.

TRATAMIENTO

Una de las grandes especialidades del Dr. Salagaray es el injerto capilar, de hecho fue pionero en aplicar las técnicas FUE y FUSS en España, que consisten en trasplantar Unidades Foliculares, no microinjertos, proporcionando un efecto visual natural y cumpliendo con las expectativas del paciente. Precio: desde 3.300 euros.