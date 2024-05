Los amigos de Tita Cervera, sobre la ausencia de Borja Thyssen en su gran noche: "Es algo menor"

Carmen Cervera recibió ayer el primer Premio Bazaar Women in Art, una iniciativa de la revista "Harper’s Bazaar" que pretende reconocer el "inmenso legado de la mujer que trajo a España la colección de arte privada más importante del mundo" y "su trayectoria vital y profesional en apoyo al arte". Lo hizo en su casa, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y arropada por todos sus seres queridos, a excepción de su hijo Borja y la mujer de este, Blanca Cuesta.

"No han podido venir, y me da mucha pena porque les hubiera encantado, pero les ha surgido un problema que no han podido evitar y les ha sido imposible", comentó la baronesa ante LA RAZÓN. Lo cierto es que un reencuentro público habría venido muy bien para desmontar los rumores que circulan sobre supuestas desavenencias familiares, habladurías que Cervera tachó de "cosas que se inventa la prensa", al tiempo que insistió en que "está todo bien" entre ella y su hijo.

Tanto la baronesa como algunos de sus amigos más cercanos intentaron quitar hierro a la marcada ausencia de Borja Thyssen en el homenaje a su madre, empezando por Boris Izaguirre. El escritor venezolano se deshizo en halagos hacia Cervera, a quien definió como "una pionera que realmente está muy involucrada en el arte". Recalcó, además, que "sin ella no existiría este museo" y que "eso siempre se le ha reconocido a Carmen", dejando claro que era la gran protagonista de la noche y que todo lo demás carecía de importancia.

Carmen Thyssen y su hija Carmen. Juanjo Martin EFE

"Imagino que le haría ilusión que estuviera Borja, igual que le haría que estuvieran sus otras dos hijas, pero creo que Tita pude entender perfectamente bien que de repente su hijo haya tenido un compromiso que haya fastidiado que esté aquí", comentó Izaguirre a LA RAZÓN, calificando la ausencia de "cosa bastante menor" en comparación con "toda la importancia que tiene que todos los que estamos aquí congregados queramos celebrar este momento".

La misma posición tomó Carmen Lomana, que se limitó a exponer que el homenaje a la baronesa era "muy merecido" sin entrar en muchos detalles relativos a la ausencia de Borja y Blanca Cuesta. "Yo ahí no me meto. A ellos dos los quiero mucho, y a Tita muchísimo también. Ha venido una de sus hijas, ¿no? Pues ya está, está arropada por ella", añadió la socialité ante este periódico.

Carmen Lomana con vestido rojo. Gtres

Sobre las razones que motivaron la ausencia de Borja Thyssen y su esposa, oficialmente se explicó que tenían otros asuntos o compromisos “importantes” que atender, pero lo cierto es que Blanca Cuesta ha sido vista este mismo martes en Madrid, confirmando que se encontraba en la ciudad cuando se celebró el homenaje a la baronesa.