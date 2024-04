La baronesa Thyssen, portada de revista por su labor en el mundo del arte: "Yo soy Carmen Cervera, y no conozco a otra igual"

La baronesa Thyssen es la nueva protagonista de la portada del mes de mayo de "Harper's Bazaar", coincidiendo con la primera edición de Women in Art con un número excepcional en honor a Carmen Cervera y su papel fundamental en la historia del arte español. A punto de cumplir 81 años, la aristócrata brilla con luz propia en el especial de la anterior revista citada y su reportaje fotográfico ha sido muy comentado en redes en las últimas horas.

Además de serla protagonista del mes me mayo de "Harpe's Bazaar", la baronesa también ha sido galardonada con el primer premio Bazaar Women in Art por su trayectoria vital y profesional en apoyo al arte. "Mi madre adoraba los cuadros costumbristas españoles y siempre me llevaba a ver cualquier exhibición que hubiese. Mi padre era ingeniero industrial, pero pintaba por hobbie. Yo también comencé a pintar desde pequeña, y pinté mucho cuando iba con Heini a Jamaica", declara Tita Cervera en el reportaje sobre su vínculo con el arte desde que nació.

A lo largo de la entrevista, la baronesa Thyssen, además de hablar de cuestiones artísticas, también se ha sincerado sobre su vida personal. "No he sido muy libre, he estado siempre casada. Eso es ya media libertad, tienes que compartir constantemente con la persona que has elegido. Eso implica perder parte de tu libertad personal, pero la ganas en cariño y en felicidad", expresa en una de sus declaraciones. Orgullosa de sí misma y de quién es, se reivindica como persona: "Es importante quererse a sí mismo y no intentar ser otra persona. Yo soy Carmen Cervera, y no conozco a otra igual".

Como era de esperar, el reportaje de la baronesa Thyssen en "Harper's Bazaar" ha causado un gran revuelo mediático y ha suscitado numerosas reacciones en redes. La expectación por el último número de la anterior revista citada es máxima y su entrevista promete dar de qué hablar, como cada una de sus intervenciones en los medios de comunicación.