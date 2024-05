Dieciséis mujeres denuncian a David Copperfield por abusos sexuales

El mago estadounidense David Copperfield ha sido denunciado por dieciséis mujeres de acoso y agresión sexual a lo largo de 30 años. Muchas de ellas aseguran que los abusos se produjeron cuando eran menores de edad, según revela el diario británico "The Guardian". Según revela el citado medio, algunas tenían 15 años cuando ocurrieron los hechos, aunque aseguran que es probable que el mago no supiera su edad entonces.

Tres de las denunciantes afirman que David Copperfield las drogó antes de mantener sexo con ellas, anulando de esta manera su capacidad de consentir las relaciones.

Los abusos se produjeron entre 1980 y 2014, según las denuncias. Afectadas y testigos aseguran a "The Guardian" que el mago, que ahora tiene 67 años, se sintieron legitimadas a hacer públicos los abusos tras salir a la luz el movimiento MeToo.

Los abogados del mago estadounidense han negado los hechos y han asegurado al rotativo que el artista "nunca ha actuado de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ninguna menor de edad". Además, afirman que su cliente es un férreo defensor del movimiento MeToo y que no es la primera vez que se le acusa de delitos semejantes que consideran "no solo totalmente falsos sino inverosímiles".

En 2018, Brittney Lewis, acusó al mago de drogarla y agredirla sexualmente cuando ella tenía 17 años. Una información que entonces publicó el medio digital "The Wrap-2 y que Copperfield negó. Paradójicamente, su declaración coincide con la de otra mujer que se esconde bajo el nombre de Gillian y que ha contado a "The Guardian" que también a ella el mago la violó tras tomarse una copa con ella después de su espectáculo. Los hechos ocurrieron en 1993. "Yo... nunca le diría esto a nadie si no creyera sinceramente, honestamente ante Dios, que estaba drogada en ese momento", confiesa.

Otras mujeres hablan de que el mago las toco e incluso las obligó a tocarlo a él de forma sexual durante sus shows en directo sobre el escenario. Tres de ellas eran adolescentes en el momento de los presuntos abusos.