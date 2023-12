La dura revelación de John Stamos sobre el alcoholismo: "Nunca recuperé la sobriedad"

Conocido en España, en los años 90 por su papel del tío Jesse en "Padres forzados", junto a las hermanas Olsen, John Stamos ha concedido su entrevista más sincera a la revista People, en la que ha hablado de su adicción al alcohol.

"Cuando me hicieron el DUI (prueba de alcoholemia en el volante)... Llegué a casa del hospital esa noche, me senté, bebí una botella de vino solo para olvidar lo que acababa de pasar. Y nunca recuperé la sobriedad", comenzaba a narrar. Continúa recordando que después tenía que trasladarse a Canadá para grabar "Mi gran boda griega 2" y siguió bebiendo para evitar ser consciente de la realidad. "Cuando estás sobrio tienes que mirar la fea verdad, así que sigues bebiendo. Es por eso por lo que estaba un poco 'vagando' durante el rodaje de esa película", confesaba.

"Lo odiaba. Realmente odiaba la forma en que me sentía y odiaba decepcionar a la gente. Me odiaba a mí mismo, mirarme al espejo y decir: 'Esto no es lo que mis padres criaron. ¿Qué estoy haciendo?' Estarían muy avergonzados Lo tenía todo mientras crecía. Tuve una infancia preciosa", recuerda Stamos sobre aquella época.

Poco tiempo después ingresó en una clínica de desintoxicación.