El estilista de Shannen Doherty publica su última sesión fotográfica: "Nos diste tanto a todos"

Shannen Doherty falleció el pasado sábado 13 de julio a causa de un cáncer de mama. La triste noticia ha causado una gran conmoción a todos los fans y seguidores de la intérprete y durante estos últimos días, numerosos rostros conocidos le han dedicado diferentes homenajes a través de sus respectivas redes sociales, como su hermana en "Embrujadas" Alyssa Milano o Jason Priestley, su mellizo en "Sensación de vivir".

Ahora, Adir Abergel, su estilista y peluquero de algunas de las estrellas de Hollywood como Charlize Theron, Marion Cotillard o Jennifer Garner, ha compartido a modo de homenaje póstumo la última sesión fotográfica que le hizo a Shannen Doherty antes de morir. Junto a las bonitas imágenes, Abergel le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida, roto de dolor: "Te amo, Shannen Doherty, ¡Nos has dado mucho a todos y has tenido un gran impacto! Te voy a echar de menos. Me encantó tomarte estas fotos para la que será tu última sesión fotográfica. Descanse en paz. Gracias por ser tú".

En la sesión, aparece la intérprete en vaqueros y con una camisa oversize blanca con un detalle de una flor. A pesar de su rostro algo cansado, Shannen Doherty aparece serena y tranquila. Como era de esperar, el post se ha llenado de infinitos mensajes de amor y cariño hacia la actriz y al estilista, dedicándole unas palabras de aliento en estos momentos tan complicados para todos sus allegados más cercanos.

Shannen Doherty, preparada para morir

La actriz ya estaba mentalizada de que iba a morir y así lo confesó en una de sus últimas entrevistas. Además, dejó preparado su funeral, incluidas las personas que quería que estuvieran presentes. Shannen Doherty tenía muy claro que no quería que asistieran personas por "obligación". "Esas personas lo harán porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal. Por eso quiero quitarles esa presión. Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: "Gracias a Dios, esa perra ya está muerta". No quiero a gente hipócrita. La lista, cuanto más corta, mejor. No puedo dar una lista de quién no quiero que vaya porque es demasiada larga", declaró hace unos meses durante una entrevista.