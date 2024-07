Shannen Doherty: sus últimas declaraciones y su rebeldía en Hollywood

Este domingo Hollywood se ha teñido de negro: la actriz Shannen Doherty, la eterna Brenda en 'Sensación de vivir' y la hermana mayor en 'Embrujadas', ha fallecido, según ha confirmado su representante a la revista People: “Con todo el dolor de mi corazón anuncio la muerte de la actriz Shannen Doherty este sábado, 13 de julio. Ha perdido la batalla contra el cáncer contra el que luchaba desde hace años”, cita el comunicado.

La intérprete había anunciado que tenía cáncer de mama en 2015. En 2020, reveló que se había avanzado en 2023, confesó en sus redes sociales estar "aterrada" al conoce que padecía metástasis en el cerebro.

En una de sus últimas entrevistas, en abril de 2024, la artista sorprendió con unas declaraciones en las que aseguraba estar preparada para morir y que incluso estaba ordenando sus pertenencias para facilitar las cosas a su madre: “Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella. Como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro almacenes llenos de muebles”, declaró en su podcast 'Let's be clear'

Una de las 'niñas rebeldes' de Hollywood

La actriz no pasó desapercibida en la industria de la meca del cine. Durante el rodaje de 'Sensación de vivir', fueron constantes sus conflictos con Tori Spelling y Jenny Garth, hasta el punto de que Garth llegó a declarar que con Doherty a veces se querían "arrancar los ojos". Jason Priestley, otro de los actores, tampoco tuvo buenas palabras hacia ella, calificándola como "caprichosa e insoportable" y asegurando que era capaz de estallar en cólera si le mandaban un coche privado en lugar de una limusina.

Sus conflictos en 'Embrujadas"

Doherty también protagonizó otros enfrentamientos en la serie 'Embrujadas', donde encarnaba a Prue, la hermana mayor de tres brujas. Sus peleas con Alyssa Milano fueron la comidilla de los sets hasta que finalmente fue despedida. En febrero de este año, la actriz volvió a revivir este momento junto a Holly Marie Combs, otra de sus compañeras de reparto. Las dos cargaron contra Milano y aseguraron que fue ella la que orquestó la marcha de Doherty, algo que ella criticó, afirmando en sus redes sociales que "esto fue hace tanto tiempo que cualquier intento de reinterpretar estas historias por parte de alguien es simplemente revisionismo histórico".

Rose McGowan, Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs, actrices de 'Embrujadas' RRSS

Sus breves matrimonios

La intérprete también fue conocida por sus breves y fugaces romances, como el que tuvo con Dean Jay Factor, heredero del imperio de cosméticos Max Factor, que concluyó con una orden de alejamiento contra la actriz después de amenazarlo con un revólver. En 1993 se casó con Ashley Hamilton, de quien se divorció en 1994. En 2002, Rick Salomon, exmarido de Pamela Anderson, se convirtió en su esposo, y su idilio solo duró un año. En 2011, se casó con el fotógrafo Kurt Iswarienko, y se divorciaron en 2023.

También días antes de su muerte, Doherty describió sus problemas para encontrar pareja y afirmó estar resignada a morir: "Sé que tengo fecha de caducidad", confesó. Desde entonces, se había refugiado en familiares y amigos.