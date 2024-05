¡No hay vuelta atrás! Suri, hija de Tom Cruise, se quita el apellido de su padre

El actor Tom Cruise no parece haber tenido ningún inconveniente en separarse de la hija que tuvo con Katie Holmes. Suri, que acaba de cumplir la mayoría de edad, ha decidido tomar cartas en el asunto ya que no puede perdonar el abandono de su padre. Por ese motivo, ha decidido borrarse el apellido paterno.

Suri Cruise, que vive desde que sus padres se separaron, junto a su madre en Nueva York se ha convertido en una persona adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Con su madre mantiene una sólida relación y es frecuente verlas juntas por la Gran Manzana. Acaba de graduarse, y el próximo curso empieza sus estudios universitarios de los que poco o nada se sabe qué podría elegir. Aunque parece tener una clara inclinación hacia la moda.

Suri, según informa la revista "Hello", ahora utiliza el nombre de Suri Noelle, tomando el segundo nombre de Katie Holmes, como así figuraba en el cartel de la producción escolar del musical de máquina de discos de The Go-Go, "Head Over Heels", que ha protagonizado como fiesta de fin de curso.

Según los informes, Suri interpretó a la princesa Philoclea, el personaje creado por Alexandra Socha en la adaptación de Broadway, que se presentó de 2018 a 2019 en el Hudson Theatre de Manhattan.