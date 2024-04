Suri Cruise cumple 18 años y casi diez sin ver a su padre, Tom Cruise

Distanciados es el adjetivo que mejor define la relación entre Tom Cruise y Suri, la hija que tuvo fruto de su relación con Katie Holmes y que hoy, 18 de abril, cumple 18 años. Padre e hija llevan sin verse una década y no parece que en esta ocasión vayan a coincidir, ya que el actor se encuentra en Londres grabando su próxima película. Pero no solo la distancia es el motivo que les separa. Suri Cruise no pertenece a la Cienciología.

Según publicó el diario Daily Mail, Suri celebrará su mayoría de edad en su casa de Nueva York, donde vive junto a su madre desde que esta se separara del protagonista de Top Gun.

Katie Holmes y Tom Cruise, junto a la pequeña Suri larazon

Al cumplir 18 años termina también el acuerdo de manutención que la pareja firmó al divorciarse. El artista debía pagarle de forma anual y hasta su mayoría de edad la suma de 400.000 dólares anuales. También asumía los gastos "médicos, dentales, de seguros, de educación y otros costos extracurriculares". Se desconoce que pasará a partir de ahora pero podría ser también que se encargue económicamente del paso de Suri por la Universidad.

Una relación rota por la Cienciología

Suri Cruise llegó al mundo el 18 de abril de 2006. Su nacimiento fue un misterio: durante varios meses no trascendió ni una sola imagen de la pequeña, por lo que se comenzó a especular sobre la verdad de su nacimiento. Finalmente fue en octubre, cuando la pareja posó con la pequeña en la portada de Vanity Fair que titulaba el reportaje irónicamente "¿Alguien quería verme?". Desde ese momento y hasta el final de la relación entre Holmes y Cruise, la familia estuvo muy unida.

La última foto pública de Cruise con su hija data de 2012 cuando juntos visitaron Disneylandia. Fue el año en que Cruise y Holmes firmaron el divorcio. Según se informó entonces, la protagonista de la serie Dawson's Creek decidió romper su matrimonio por temor a criar a su hija dentro de la cienciología, el culto al que el actor le dedica su vida.

Suri dejó de ver a su padre y creció en Nueva York donde ha sido frecuente verlas compartiendo actividades como comer fuera, hacer compras o pasear a sus perros.