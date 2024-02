El hijo de Cyndi Lauper, detenido tras un tiroteo en posesión de armas y drogas

El hijo de Cyndi Lauper vuelve a darle graves quebraderos de cabeza . Aunque prometía darle alegrías al seguir sus pasos en la música, el rapero no hace más que dar problemas a la cantante y compositora de 70 años. La última fechoría es grave, pues ha sido detenido este jueves en Nueva York, acusado de protagonizar un tiroteo en el que una persona ha resultado herida de gravedad en una pierna. Al menos eso es lo que sospecha la policía que acudió a investigar lo sucedido en el popular barrio de Harlem, donde tuvo lugar el altercado en el que Declyn Wallace Thornton Lauper ha terminado esposado y conducido a comisaría.

La víctima del disparo en la pierna ha sido otro joven de 24 años. Este fue rápidamente trasladado al hospital Mount Sinai Morningside de Nueva York y las autoridades ya han afirmado que su vida no corre peligro, a pesar de la herida de bala presentada durante la pelea. De hecho, tal y como detallan desde ‘The New York Post’, ahora se investiga la implicación del joven en este altercado, aunque no se descarta aún que haya sido víctima de una bala perdida y que no haya tenido nada que ver con el asunto.

Tal y como recoge el citado medio estadounidense, el hijo de Cyndi Lauper fue registrado en el momento de la detención. Se le encontró un arma de fuego, por lo que se enfrenta a un delito de posesión criminal, y también a otro por posesión de drogas. Dos nuevos delitos que complicarían su ya oscuro horizonte judicial, pues sus problemas con la justicia vienen de lejos.

Y es que en 2022 fue detenido por conducir un Mercedes robado, lo que le iba a meter entre rejas, aunque se libró de toda condena por llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que le obligaba a realizar trabajos comunitarios y se comprometía a no tener más altercados con la justicia durante un periodo de un año. Esto último sí lo ha cumplido, al menos por unos meses se libra de esta acusación, aunque parece difícil que vaya a esquivar de nuevo la prisión con los antecedentes que arrastra.