La interesante reflexión sobre el paso del tiempo de Sophia Loren

Hace diez años, justo por estas fechas, Sophia Lorenpublicó sus memorias con motivo de su 80 cumpleaños. Llevaban por "Ayer, hoy y mañana", igual que la película de Vittorio de Sica que protagonizó junto a Marcello Mastroianni y que incluye el famoso striptease que luego Robert Altman recrearía 30 años después en "Prêt-à-Porter". En el libro volvía a su infancia y explicaba cómo desde una niñez marcada por la miseria llegó a la meca del cine y cómo, a pesar de ser cortejada por las estrellas de Hollywood, acabó casándose con el productor Carlo Ponti. Le doblaba en edad, pero fue el amor de su vida.

Un detalle que se va deslizando por sus páginas es la gratitud y la expresa en párrafos como este: "Supe que mi propia pequeña Sofia Stuzzicadenti (Sofía el palillo), con sus problemas y ensoñaciones, siempre ha vivido dentro de mí, recordándome, tanto en el pasado como ahora, que no debo dar nada por sentado. Esta ha sido la mayor de mis fortunas, porque me ha permitido ser feliz todos y cada uno de mis días gracias a todas las cosas maravillosas que he podido hacer, dimensionando la gran distancia que he recorrido".

Sophia Loren posando para una sesión fotográfica del calendario Pirelli, en 2007 larazon

Nació en Roma el 20 de septiembre de 1934. Era la hija ilegítima de la aspirante a actriz Romilda Villani, una belleza napolitana que en su día ganó un concurso de dobles de Greta Garbo. Su padre era un indeseable mujeriego de orígenes aristocráticos llamado Riccardo Scicolone Murillo que sedujo a Romilda asegurando pertenecer a la industria del cine. La abandonó cuando se quedó embarazada.

Sophia confió en su mente, su talento y la creatividad que podría dar a su vida y a la de las personas que amaba. "Cuando aprendas a aprovechar esta fuente, habrás vencido verdaderamente la edad", escribió en "Ayer, hoy y mañana". En sus páginas reconoció también que al pensar en su vida, se sorprendía. "Me digo a mí misma que una mañana me despertaré y descubriré que todo ha resultado ser un sueño".

Guest of Honor, Italian actress Sophia Loren delivers a speech during the Closing Award Ceremony of the 67th Cannes Film Festival, in Cannes. IAN LANGSDON Agencia EFE

Han pasado diez años y sigue siendo la gran musa del cine italiano. Nada de ensueños. Ayer, con motivo de la celebración de su 90 cumpleaños, sorprendió a sus invitados con una reflexión sobre el paso del tiempo. "La ventaja de la edad es que no podemos perder el tiempo en cosas inútiles. Una velada como esta, con mis hijos, mis nietos, mis amigos y compañeros de trabajo, es demasiado corta. Hemos llorado, reído y brindado juntos. Y si hay un regalo que podéis hacerme es celebrar, no solo a mí, sino a todos los que seguimos aquí".